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CAT 2026 का रजिस्ट्रेशन विंडो जल्द होने वाला है बंद, इस तारीख तक करें अप्लाई, जानें फीस और एग्जाम पैटर्न

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CAT 2026 का रजिस्ट्रेशन विंडो जल्द होने वाला है बंद, इस तारीख तक करें अप्लाई, जानें फीस और एग्जाम पैटर्न

CAT 2026 का अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए. आईआईएम इंदौर 15 सितंबर को एप्लीकेशन पोर्टल बंद करने वाला है, जानें इस परीक्षा के बारे में सबकुछ...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 10, 2026, 01:09 PM IST

CAT 2026 का रजिस्ट्रेशन विंडो जल्द होने वाला है बंद, इस तारीख तक करें अप्लाई, जानें फीस और एग्जाम पैटर्न

CAT 2026 की लास्ट डेट आ रही है नजदीक. (Image: Canva)

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CAT 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) इंदौर, जल्द ही कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 का एप्लीकेशन पोर्टल बंद करने वाला है. ऑफिशियल शेड्यूल के मुताबिक, उम्मीदवार CAT 2026 की परीक्षा के लिए 15 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इस साल यह परीक्षा 29 नवंबर 2026 को तीन सेशन में आयोजित की जाएगी.

जो उम्मीदवार देश के टॉप मैनेजमेंट स्कूल में एडमिशन पाने के इच्छुक हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट  iimcat.ac.in पर जाकर अपना CAT का एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं.

CAT 2026: कितनी है एप्लीकेशन फीस और कैसे करें आवेदन?

एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए CAT 2026 की एप्लीकेशन फीस 1350 रुपये और दूसरे उम्मीदवारों के लिए यह 2700 रुपये निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक बार आवेदन शुल्क का भुगतान होने पर इसे वापस नहीं किया जाएगा.

सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर अपना यूनीक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा. इसके बाद वे इसकी मदद से एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे. अपने यूनीक यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें. आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा. यहां पूछे गए जरूरी डिटेल्स भरें और आवेदन शुल्क भरने के बाद अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें. 

CAT का रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने के बाद एडिट विंडो भी खुलेगा जिसके माध्यम से रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव कर पाएंगे. उम्मीदवारों को इस दौरान फोटो, साइन और एग्जाम के शहर की प्राथमिकता में बदलाव करने की इजाजत होगी. यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित डेडलाइन के अंदर CAT 2026 के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया होगा, सिर्फ वे ही करेक्शन विंडो की समय सीमा के अंदर अपने फॉर्म में बदलाव कर पाएंगे.

CAT 2026: एग्जाम पैटर्न और कौन भर सकता है फॉर्म?

CAT 2026 की परीक्षा 120 मिनट की होगी. यह कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा और इसमें कुल 68 सवाल तीन सेक्शन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में पूछे जाएंगे. उम्मीदवारों को हर सेक्शन के सवालों के जवाब देने के लिए 40 मिनट का समय दिया जाएगा और एक सेक्शन के सवालों का जवाब देते समय उन्हें किसी दूसरे सेक्शन में जाने की इजाजत नहीं होगी. 

CAT 2026 के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्लूएस कैटिगरी के लिए  ग्रेजुएशन में कम से कम 50 प्रतिशत नंबर और एसटी, एसटी, दिव्यांग के लिए 45 प्रतिशत नंबर होने जरूरी हैं. फाइनल ईयर के छात्र भी अस्थायी रूप से आवेदन के पात्र हैं. CAT स्कोर के आधार पर सभी 21 IIM समेत देश के 1000 से ज्यादा टॉप बी-स्कूलों में एडमिशन मिलता है.
 

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