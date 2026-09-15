अभी नहीं तो कभी नहीं... CAT 2026 आवेदन की आखिरी तारीख आज, इस लिंक पर क्लिक कर फटाफट भरें फॉर्म

CAT 2026: अगर आप देश के टॉप बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं और अभी तक CAT 2026 के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं तो जल्दी कीजिए. IIM इंदौर आज इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन बंद करने वाला है...

CAT 2026: IIM इंदौर आज, 15 सितंबर 2026 को कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो शाम 5 बजे बंद कर देगा. जो उम्मीदवार इस एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर रजिस्ट्रेशन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना चाहिए. एक बार समय सीमा खत्म होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा.

एक बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद आईआईएम इंदौर उम्मीदवारों को अपने आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोलेगा. इसके बाद उम्मीदवार तस्वीर, साइन और परीक्षा के लिए शहर की प्राथमिकताओं में बदलाव कर सकेंगे. ध्यान रहे कि अपने आवेदन में सुधार की सुविधा सिर्फ उन उम्मीदवारों को मिलेगी जिन्होंने समय सीमा खत्म होने से पहले सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करके अपना आवेदन पूरा किया होगा.

CAT 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

CAT 2026 के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया हो. सामान्य, इडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वर्ग के उम्मीदवारों को अपने ग्रेजुएशन में 50 फीसदी नंबर या इसके समकक्ष सीजीपीए होना चाहिए. एससी, एसटी और दिव्यांग कैटिगरी के उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन में 45 फीसदी मार्क्स या इसके समकक्ष सीजीपीए होना चाहिए.

अपने ग्रेजुएशन के फाइनल साल में रहने वाले उम्मीदवार भी CAT 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन उन्हें एडमिशन की निर्धारित समय सीमा के अंदर ग्रेजुएशन की जरूरतों को पूरा करना होगा. CA, CS या ICWA जैसी प्रोफेशनल डिग्री वाले उम्मीदवार भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर वे पात्रता की निर्धारित जरूरतों को पूरा करते हों.

यहां क्लिक करके उम्मीदवार फटाफट अपना CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

CAT 2026: क्या है एग्जाम पैटर्न और कब होगा एग्जाम?

CAT 2026 की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में देशभर के 170 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी. यह परीक्षा आगामी 29 नवंबर को तीन सेशन में आयोजित की जाएगी. इसमें वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटिप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग और क्वॉन्टिटेटिव एबिलटी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. यह परीक्षा कुल 2 घंटों की होगी जिसमें हर सेक्शन के लिए 40 मिनट निर्धारित किए गए हैं.

आईआईएम इंदौर CAT का एडमिट कार्ड 4 नवंबर को जारी करेगा. उम्मीदवार 29 नवंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएंगे. इस साल आईआईएम और देश के दूसरे टॉप बिजनेस स्कूलों में एडमिशन के लिए CAT परीक्षा का आयोजन आईआईएम इंदौर करवा रहा है.