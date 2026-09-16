CAT 2026 के लिए बढ़ी फॉर्म भरने की तारीख, जानें किस आधार पर अलॉट होगी आपकी एग्जाम सिटी

CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आईआईएम इंदौर ने बढ़ा दी है, जानें कब तक भर सकेंगे फॉर्म...

CAT 2026: आईआईएम इंदौर ने कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी CAT 2026 के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है. जो उम्मीदवार अब तक इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएं हैं, उन्हें अप्लाई करने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मिल गई है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर अब 22 सितंबर 2026 तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. इस साल CAT 2026 की परीक्षा 29 नवंबर 2026 को तीन सेशन में आयोजित की जाएगा.

CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 3 अगस्त को खोला गया था और इससे पहले 15 सितंबर आवेदन करने की आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी. लेकिन अब इस समय सीमा को 22 सितंबर शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है. आईआईएम इंदौर ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन करने के लिए आखिरी दिन का इंतजार न करे. CAT अथॉरिटी ने यह साफ कर दिया है 22 सितंबर की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा.

CAT 2026: कैसे कर पाएंगे आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवारों को CAT 2026 की आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबसे पहले एक यूनीक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इसके बाद इस यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करके वे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे. जरूरी जानकारियां भरकर और ऑनलाइन पेमेंट करके आप अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

एक बार रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने के बाद रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की इजाजत होगी. उम्मीदवार तस्वीर, हस्ताक्षर और टेस्ट सिटी की प्राथमिकता में बदलाव कर पाएंगे.

CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक

CAT 2026: कैसे उम्मीदवारों को अलॉट की जाएगी एग्जाम सिटी?

ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, CAT 2026 को देशभर के 170 शहरों में आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान परीक्षा देने के लिए अपने पसंद की 5 शहरों को चुन सकते हैं. एग्जाम अथॉरिटी ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवार को उनकी पहली पसंद का विकल्प दिया जाए. अगर किसी जगह की मांग ज्यादा होगी तो CAT उम्मीदवार के पसंदीदा विकल्पों में से किसी एक के पास एग्जाम सेंटर आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. एक बार एग्जाम सेंटर अलॉट हो जाने के बाद इसमें बदलाव की इजाजत नहीं होगी.

उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस परीक्षा को पूरा करने की समय सीमा 120 मिनट है. उम्मीदवारों को हर सेक्शन को पूरा करने के लिए 40 मिनट का समय दिया जाएगा. हालांकि, उम्मीदवार को एक बार में एक सेक्शन के सवालों के जवाब देने होंगे. उन्हें बार-बार सेक्शन स्विच करने की इजाजत नहीं होगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.