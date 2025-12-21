CAT 2025 Result: कब जारी होगा कैट 2025 का रिजल्ट? जानिए ऑफिशियल तारीख

CAT 2025 Result: अगर आपने CAT 2025 का एग्जाम दिया है और अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अहम खबर है. जानें डिटेल्स...

CAT 2025 Result: अगर आपने CAT 2025 का एग्जाम दिया है और अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अहम खबर है. दरअसल कॉमन एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट आज जारी नहीं होगा. CAT संयोजक राम कुमार पीएन ने बताया कि बिजनेस स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जारी किया जाएगा.

उन्होंने कहा, 'हम CAT 2025 के परिणाम की घोषणा के लिए काम कर रहे हैं और यह 28 से 31 दिसंबर के बीच घोषित होने की उम्मीद है.' CAT परीक्षा पहले 30 नवंबर को आयोजित की गई थी. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद CAT 2025 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर देख सकते हैं.

CAT 2025 Result: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे रिजल्ट?

CAT स्कोरकार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

- CAT Score Card 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि जैसे लॉगइन डिटेल्स एंटर करें.

- आपका कैट स्कोरकार्ड का पीडीएफ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- इसे सेव करें और अपने पास सुरक्षित रख लें.

बता दें CAT 2025 की फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई है, उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल iimcat.ac.in पर CAT की फाइनल आंसर की को देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

