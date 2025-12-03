क्या ऑन-ड्यूटी ट्रेन मैनेजर Vlog बना सकते हैं? जानें Indian Railways ने क्या दिया जवाब

हाल ही में रेलवे के साथ एक ऐसा ही वाकया हुआ जिसमें एक ट्रेन मैनेजर ने ड्यूटी के दौरान अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉगिंग की. अब रेलवे ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है....

कई बार आप किसी सरकारी नौकरी वाले शख्स को ऑन ड्यूटी व्लॉग या कंटेंट बनाते पाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ऐसा करना ठीक है या फिर नियमों के खिलाफ है? हाल ही में रेलवे के साथ भी एक ऐसा ही वाकया हुआ है, जहां एक ट्रेन मैनेजर ने ड्यूटी के दौरान अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉगिंग की. अब रेलवे ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया और रेलवे से जवाब मांगा गया कि क्या ऐसा करने की अनुमति है? एक्स अकाउंट पर 'झारखंड रेल यूज़र्स' ने मंगलवार को पोस्ट किया, 'हम रेलवे प्रशासन से ड्यूटी पर तैनात ट्रेन मैनेजरों के काम के दौरान यूट्यूब वीडियो ब्लॉग बनाने के संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहते हैं. हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बस यह जानना चाहते हैं कि रेलवे ड्यूटी के दौरान ऐसी रिकॉर्डिंग को कैसे देखता है'

व्लॉग की एक क्लिप वाली इस पोस्ट को 21,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. क्लिप में अधिकारी ड्यूटी के दौरान उनसे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में वह एक फॉर्म भी दिखा रहे हैं, जिसे ट्रेन मैनेजरों को भरना होता है. एक्स अकाउंट के अनुसार संबंधित वीडियो रांची डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के मुरी लॉबी से संबंधित है. अकाउंट ने बताया कि ऐसे वीडियो यूट्यूब चैनल 'द ट्रेन मैनेजर' पर नियमित रूप से पोस्ट किए जाते हैं, जिनमें ड्यूटी के दौरान काम करते हुए दिखाया जाता है.

🚨 रेलवे प्रशासन से एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण का अनुरोध



चलती ट्रेन में On-duty Train Manager का YouTube व्लॉग बनाना क्या रेलवे नियमों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त है❓

हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहा — बस यह समझना चाहता हूँ कि ड्यूटी के दौरान इस तरह की रिकॉर्डिंग को रेलवे किस रूप में… pic.twitter.com/VcI2PMKVKa — Jharkhand Rail Users (@JharkhandRail) December 2, 2025

चूंकि ट्रेन मैनेजर की प्राथमिक जिम्मेदारी ट्रेन संचालन और यात्री सुरक्षा है इसलिए इस बात को लेकर उत्सुकता है कि ड्यूटी के दौरान व्लॉगिंग सुरक्षा मानकों या आंतरिक रेलवे नीतियों के साथ टकराव तो नहीं है? साथ में यह सवाल भी पूछा गया.

इंडियन रेलवे ने क्या दी प्रतिक्रिया?

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय रेलवे के 'रेलवे सेवा' एक्स अकाउंट ने कहा, 'संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है' और रांची डिवीजन के अकाउंट को टैग किया. बाद में रांची डिवीजन की ओर से जवाब आया कि ट्रेन मैनेजर को काउंसलिंग सेशन दिए जा रहे हैं. हालांकि अधिकारियों ने घटना या किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में और जानकारी नहीं दी.



