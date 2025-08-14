Twitter
War 2 Review: ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म? 

कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Krishna Age: क्या आप जानते हैं कि इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण कितने साल के हो जाएंगे? 

Yogasan For Heart Health: हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट

SBI Clerk Waiting List 2025: एसबीआई ने क्लर्क के पदों के लिए जारी की वेटिंग लिस्ट, sbi.co.in पर यूं करें चेक

सक्सेसफुल और अमीर लोगों में होती हैं ये 7 आदतें, इनमें से 4 भी आपके अंदर हैं तो बनेंगे विश्व विजेता

FMGE Result 2025: NBEMS ने जारी किया फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम का रिजल्ट, natboard.edu.in पर ऐसे करें चेक

Head Covering During Puja: पूजा करते समय क्यों ढका जाता है सिर, जानें इसके पीछे की वजह

War 2 Review: ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म? 

Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Krishna Age: क्या आप जानते हैं कि इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण कितने साल के हो जाएंगे? 

कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

Yogasan For Heart Health: हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट

Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक...

जया पाण्डेय

Updated : Aug 14, 2025, 10:28 AM IST

Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Calicut University Result 2025

Calicut University Result 2025: अगर आप कालीकट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपने  बी.एड, बी.कॉम, बीटीए, एम.एससी की दूसरे या चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दी है तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई. कालीकल यूनिवर्सिटी ने विभिन्न कोर्स के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के नतीजे जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार इस परीक्षा का हिस्सा बने थे, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट का एक्सेस पा सकते हैं.

Calicut University Result 2025: किन कोर्स का जारी हुआ रिजल्ट?

- चौथा सेमेस्टर B.Com-प्रोफेशनल (CUCBSS)– रेगुलर/सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, अप्रैल 2025
- चौथा सेमेस्टर M.Sc पर्यावरण विज्ञान (सीसीएसएस)- अप्रैल 2025 (2023 एडमिशन)
- चौथा सेमेस्टर B.Com/BBA/BTHM/BHA/BHD (CBCSS)– रेगुलर/सप्लीमेंट्री परीक्षाएं, अप्रैल 2025
- चौथा सेमेस्टर BTA (CBCSS) - रेगुलर/सप्लीमेंट्री परीक्षाएं अप्रैल 2025 (2022 एडमिशन के बाद से)
- द्वितीय सेमेस्टर B.Ed वन टाइम रेगुलर सप्लीमेंट्री एग्जाम - सितंबर 2024 (2018, 2019, 2020 एडमिशन)

जो स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अपना रजिस्टर नंबर एंटर करके uoc.ac.in पर अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

Calicut University Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

- ऑफिशियल वेबसाइट uoc.ac.in पर जाएं.
- Exam टैब पर जाएं और Result पर क्लिक करें.
- अपना सेमेस्टर और सेशन चुनें.
- अपना रिजल्ट देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें.
- रिजल्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

Calicut University Result 2025 देखने के लिए यहां क्लिक करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

