Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक...

Calicut University Result 2025: अगर आप कालीकट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपने बी.एड, बी.कॉम, बीटीए, एम.एससी की दूसरे या चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दी है तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई. कालीकल यूनिवर्सिटी ने विभिन्न कोर्स के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के नतीजे जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार इस परीक्षा का हिस्सा बने थे, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट का एक्सेस पा सकते हैं.

Calicut University Result 2025: किन कोर्स का जारी हुआ रिजल्ट?

- चौथा सेमेस्टर B.Com-प्रोफेशनल (CUCBSS)– रेगुलर/सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, अप्रैल 2025

- चौथा सेमेस्टर M.Sc पर्यावरण विज्ञान (सीसीएसएस)- अप्रैल 2025 (2023 एडमिशन)

- चौथा सेमेस्टर B.Com/BBA/BTHM/BHA/BHD (CBCSS)– रेगुलर/सप्लीमेंट्री परीक्षाएं, अप्रैल 2025

- चौथा सेमेस्टर BTA (CBCSS) - रेगुलर/सप्लीमेंट्री परीक्षाएं अप्रैल 2025 (2022 एडमिशन के बाद से)

- द्वितीय सेमेस्टर B.Ed वन टाइम रेगुलर सप्लीमेंट्री एग्जाम - सितंबर 2024 (2018, 2019, 2020 एडमिशन)

जो स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अपना रजिस्टर नंबर एंटर करके uoc.ac.in पर अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

Calicut University Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

- ऑफिशियल वेबसाइट uoc.ac.in पर जाएं.

- Exam टैब पर जाएं और Result पर क्लिक करें.

- अपना सेमेस्टर और सेशन चुनें.

- अपना रिजल्ट देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें.

- रिजल्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

Calicut University Result 2025 देखने के लिए यहां क्लिक करें.

