CA Foundation Result May 2026: ICAI ने जारी किया सीए फाउंडेशन मई सेशन का रिजल्ट, caresults.icai.org पर ऐसे करें चेक

CA Foundation Result May 2026:ICAI ने सीए फाउंडेशन एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें कैसे चेक कर पाएंगे नतीजे और पास होने के लिए कितने नंबर लाने हैं जरूरी...

ICAI ने जारी किया सीए फाउंडेशन का रिजल्ट

icai.org और caresults.icai.org पर चेक कर पाएंगे नतीजे

14 से 20 मई तक हुआ था सीए फाउंडेशन का एग्जाम

सीए फाउंडेशन पास करने वाले कैंडिडेट्स सीए इंटरमीडिएट के लिए कर सकेंगे अप्लाई

CA Foundation Result May 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाउंडेशन एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट्स icai.org और caresults.icai.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. आईसीएआई ने सीए के नतीजों के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है. अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी.

सीए फाउंडेशन के मई सेशन में महाराष्ट्र के तीन उम्मीदवारों ने टॉप 3 में जगह बनाई है. नासिक की साक्षी जैन 92.75% नंबरों के साथ टॉपर बनी हैं. इसके बाद दूसरे और तीसरे पोजीशन पर 91.75% नंबरों के साथ अयान अब्बास अजानी और 91.25% नंबरों के साथ राधा उन्मेश मूले रहे.

CA Foundation Result May 2026: कैसे चेक करें सीए फाउंडेशन का रिजल्ट?

उम्मीदवार सीए फाउंडेशन का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर Foundation: May 2026 के ऊपर Check Results पर क्लिक करें.

- यहां अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके सबमिट करें.

- आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

CA Foundation Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

CA Foundation Result May 2026: कब होगा एग्जाम और कितने नंबर लाकर होंगे पास?

सीए फाउंडेशन मई सेशन की परीक्षा 14, 16, 18 और 20 मई 2026 को आयोजित की गई थी. सीए फाउंडेशन की परीक्षा साल में 3 बार जनवरी, मई और सितंबर में आयोजित की जाती है. इस परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवार को हर सब्जेक्ट में 40% और कुल मिलाकर 50% नंबर लाने होते हैं. 70% या उससे ज्यादा नंबर लाने वाले उम्मीदवारों को डिस्टिंक्शन मिलता है. इस परीक्षा में अकाउंटिंग, क्वॉन्टिटेटिव एप्टीट्यूड, बिजनेस लॉ और बिजनेस इकोनॉमी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. जिन उम्मीदवारों ने सीए फाउंडेशन की परीक्षा पास कर ली है, वे अब सीए इंटरमीडिएट के कोर्स के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे.

सीए फाउंडेशन जनवरी एग्जाम को कुल 19.23% कैंडिडेट्स ने क्वॉलिफाई किया था. इस परीक्षा में लड़कियों का पास परसेंट 20.12% और लड़कों का पास परसेंट 19.26% रहा था. सीए फाउंडेशन जनवरी सेशन का रिजल्ट 8 मार्च 2026 को जारी हुआ था. इसमें 91.50 परसेंट नंबर लाकर मदुरै की लोगप्रिया PP ने टॉप किया था. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है.