इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) दिवाली शाम से पहले CA फाउंडेशन का रिजल्ट जारी करेगा और CA इंटर का रिजल्ट 15 नवंबर तक जारी किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स CA इंटर और फाउंडेशन के स्कोर कार्ड आधिकारिक ICAI वेबसाइट - icai.org या icaiexam.icai.org पर देख पाएंगे.



यह घोषणा ICAI के सेंट्रल काउंसिल मेंबर (सीसीएम) धीरज खडेलवाल ने अपने ऑफिशियल 'एक्स' अकाउंट के जरिए की. उन्होंने ट्वीट किया, "हम दिवाली से पहले इसकी घोषणा कर सकते हैं. सितंबर सीए इंटर का रिजल्ट नवंबर के बीच में जारी किया जाएगा."





Foundation CA result may announce before Diwali eve. Sept CA inter result will be Mid November.