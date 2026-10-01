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1919 तक 1255 में से सिर्फ 78 ICS थे इंडियन, 100 साल में कैसे पब्लिक सर्विस कमीशन ने तय किया UPSC तक का रास्ता?

सत्येंद्रनाथ टैगोर अपने बड़े भाई रविंद्रनाथ टैगोर के साथ 1862 में इंग्लैंड गए और 1863 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की. इसके बाद 1864 में उन्होंने सेवा जॉइन की. वह भारत के पहले आईसीएस अधिकारी थे...

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Jaya Pandey

Updated : Oct 01, 2026, 04:51 PM IST

1919 तक 1255 में से सिर्फ 78 ICS थे इंडियन, 100 साल में कैसे पब्लिक सर्विस कमीशन ने तय किया UPSC तक का रास्ता?

यूपीएससी ने 100 साल पूरे कर लिए हैं. (Image: AI)

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  • 1 अक्टूबर 2026 को यूपीएससी ने किए 100 साल पूरे
  • साल 1926 में हुई थी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना
  • ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में नॉमिनेशन सिस्टम से होती थी  नियुक्ति
  • सत्येंद्रनाथ टैगोर थे भारत के पहले आईसीएस अधिकारी

भारत के लाखों युवाओं के लिए सिविल सेवा में जाना सिर्फ नौकरी हासिल करना ही नहीं है, बल्कि इससे वह देश की व्यवस्था का हिस्सा बनने का सपना भी देखते हैं. इस सपने की सबसे बड़ी सीढ़ी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC है. आज हम जिस यूपीएससी को एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था के रूप में जानते हैं, उसकी शुरुआत 100 साल पहले एक बिलकुल अलग व्यवस्था के तहत हुई थी.

1 अक्टूबर 2026 को यूपीएससी ने 100 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर दिल्ली में शताब्दी समारोह आयोजित किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान UPSC के 100 साल के सफर को याद करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया. 

यूपीएससी के 100 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने क्या कहा?

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा- 'आज का दिन न सिर्फ यूपीएससी के 100 साल पूरा होने का उत्सव है बल्कि यह एक विरासत का उत्सव भी है. यह उन आकांक्षाओं का उत्सव है जिन्हें हर साल लाखों युवा साकार करते हैं. यह उस आस्था का उत्सव है जो हर भारतीय इस संस्था में रखता है. इस 100 साल के सफर में पीढ़ियां बदलीं, सरकारें बदलीं, टेक्नोलॉजी विकसित हुई. इसके बावजूद यूपीएससी पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है.'

1 अक्टूबर 1926 को भारत में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी. उस समय यह एक सीमित शक्तियों वाली सलाहकारी संस्था थी. आज यही संस्था संविधान के तहत काम करने वाला यूपीएससी बन गया है. 100 साल का यह सफर सिर्फ एक भर्ती संस्था के इतिहास की कहानी नहीं है. यह भारत में सरकारी सेवाओं में भर्ती की बदलती तस्वीर की कहानी भी है. एक दौर ऐसा था जब उच्च सरकारी सेवाओं में प्रवेश औपनिवेशिक व्यवस्था और सीमित अवसरों से तय होता था. आज वही व्यवस्था प्रतियोगी परीक्षा, योग्यता, नियम और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है.

पहले सरकारी नौकरी में एंट्री कैसे होती थी?

यूपीएससी की कहानी को समझने के लिए हमें 19वीं सदी में वापस जाना होगा. ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में सरकारी सेवाओं में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नॉमिनेशन सिस्टम चलता था. इसमें उम्मीदवारों को नामांकित करके सेवा में लाया जाता था. साल 1855 में इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ और इंडियन सिविल सर्विस (ICS) में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई. 

ICS की यह परीक्षा भारतीय युवाओं के लिए आसान नहीं थी. परीक्षा लंदन में होती थी और पूरा सिस्टम ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप बनाया गया था. ग्रीक और लैटिन जैसे विषय भी इसमें शामिल थे. अगर भारत का कोई युवा आईसीएस अधिकारी बनना चाहता था तो उसे हजारों किलोमीटर दूर इंग्लैंड जाना पड़ता था. उसे एक ऐसी परीक्षा में बैठना पड़ता था जिसकी लैंग्वेज, पाठ्यक्रम और पूरी व्यवस्था ब्रिटेन की जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई थी.

सत्येंद्रनाथ टैगोर ने तोड़ा अंग्रेजों का 'किला'

अंग्रेजों की इस कठिन व्यवस्था के बीच एक भारतीय ने इतिहास रचा. सत्येंद्रनाथ टैगोर अपने बड़े भाई रविंद्रनाथ टैगोर के साथ 1862 में इंग्लैंड गए और 1863 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की. इसके बाद 1864 में उन्होंने सेवा जॉइन की. वह आईसीएस में एंट्री पाने वाले पहले भारतीय बने. इसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिहारी लाल गुप्ता और रोमेश चंद्र दत्त जैसे कुछ और भारतीय भी इस सेवा में पहुंचे. लेकिन अभी भी भारतीयों के लिए मौके बेहद सीमित थे.

एक समय आईसीएस परीक्षा में शामिल होने की अधिकतम आयु 23 साल से घटाकर 19 साल कर दी गई. इसका सीधा असर भारतीय उम्मीदवारों पर पड़ा क्योंकि इतनी कम उम्र में इंग्लैंड जाकर परीक्षा की तैयारी करना उनके लिए बड़ी चुनौती थी. इसका असर ये हुआ कि साल 1919 तक 1,255 आईसीएस अधिकारियों में सिर्फ 78 ही भारतीय थे.

भारतीयों की बढ़ती मांग से बदली भर्ती व्यवस्था

सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग लगातार तेज होती गई. इसी दबाव के बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 के जरिए पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान आया. इसके बाद साल 1924 में आर्थर हैमिल्टन ली की अध्यक्षता में ली कमीशन ने भारत में एक वैधानिक पब्लिक सर्विस कमीशन की तत्काल स्थापना की सिफारिश की.

ली कमीशन ने भर्ती में ब्रिटिश और भारतीयों की हिस्सेदारी को लेकर भी एक फॉर्मूला सुझाया. इसके मुताबिक हर 10 नए भर्ती होने वालों में चार ब्रिटिश, चार भारतीय और दो भारतीय ऐसे होने थे जिन्हें प्रांतीय सेवाओं से प्रमोट किया जाए. इस प्रक्रिया ने आगे चलकर भारत में एक स्थायी लोक सेवा आयोग की स्थापना का रास्ता तैयार किया.

1 अक्टूबर 1926 को बना पहला पब्लिक सर्विस कमीशन

1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई. इसके पहले अध्यक्ष यूनाइटेड किंगडम के होम सिविल सर्विस के सदस्य सर रॉस बार्कर बने. आयोग का शुरुआती ऑफिस दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में था. इसके साथ भारत में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए पहली बार एक स्थायी सार्वजनिक संस्था अस्तित्व में आई. हालांकि उस समय आयोग की शक्तियां आज के यूपीएससी जैसी नहीं थीं. उसकी भूमिका सीमित थी और उसे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा. फिर भी 1926 एक ऐतिहासिक साल था क्योंकि पहली बार भारत में सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के लिए एक संस्थागत व्यवस्था बनी थी.

आजादी के बाद बदल गया आयोग का स्वरूप

भारत की आजादी के बाद इस संस्था का स्वरूप भी बदलता गया. 1947 में एच.के. कृपलानी पहले भारतीय चेयरमैन बने. इसके बाद संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी 1950 को फेडरल सर्विस कमीशन का नाम बदलकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया.  संविधान ने यूपीएससी को पार्ट XIV में आर्टिकल 315 से 323 के तहत जगह दी. यही वह मोड़ था जिसने यूपीएससी को सामान्य सरकारी विभाग से अलग एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया.

UPSC को इतनी आजादी क्यों दी गई?

सवाल यह है कि आखिर UPSC को संविधान में अलग और स्वतंत्र स्थान देने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल, इसका सीधा संबंध सरकारी सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती से है. संविधान निर्माताओं का मानना था कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की प्रक्रिया किसी व्यक्ति, सरकार या राजनीतिक दबाव से प्रभावित न हो इसलिए संविधान में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया को लेकर खास प्रावधान किए गए.

आर्टिकल 317 के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित है. आर्टिकल 322 के अनुसार आयोग के खर्च भारत की कंसोलिडेटेड फंड से किए जाते हैं. वहीं आर्टिकल 323 के तहत आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और जिन मामलों में उसकी सलाह स्वीकार नहीं की जाती, उन्हें कारणों के साथ संसद के सामने रखा जाता है.

संविधान सभा में अपने विदाई भाषण के दौरान डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वतंत्रता को जरूरी बताया था. उनका मानना था कि ऐसी संस्थाओं की स्वतंत्रता भाई-भतीजावाद और पक्षपात से बचाव के लिए जरूरी है.

सिर्फ IAS की परीक्षा नहीं कराता UPSC

UPSC का नाम सुनते ही सबसे पहले IAS का ख्याल आता है. लेकिन इसका काम सिर्फ IAS या सिविस सर्विस एग्जाम तक सीमित नहीं है. यूपीएससी सिविल सर्विसेस एग्जाम के जरिए आईएएस, आईपीएस समेत कई केंद्रीय सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है. इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, कंबाइंड मेडिकल सर्विस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जैसी परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं. 

देश के प्रशासन से लेकर रक्षा, पुलिस, वन, इंजीनियरिंग और मेडिकल सेवाओं तक कई अहम क्षेत्रों में अधिकारियों के चयन में यूपीएससी की भूमिका है. इसके अलावा आयोग केंद्र सरकार को भर्ती नियमों, नियुक्ति, प्रमोशन और अनुशासनात्मक मामलों से जुड़े मामलों में भी सलाह देता है.

100 साल बाद भर्ती प्रक्रिया में AI का इस्तेमाल

यूपीएससी की 100 साल की यात्रा का एक दिलचस्प पहलू यह है कि जिस संस्था की शुरुआत कागज और फाइलों के दौर में हुई थी, वह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रही है. 24 मई 2026 को आयोजित सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम में करीब 5.49 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया. पर्यवेक्षकों ने मोबाइल फोन के जरिए उम्मीदवारों की आइडेंटिटी वेरिफाई की और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए इसमें करीब 6 से 8 सेकंड का समय लगा.

आयोग ने एआई के जरिए उम्मीदवारों के पुराने रिकॉर्ड भी चेक किए. पिछले 15 साल के आंकड़ों की जांच के बाद 569 ऐसे आवेदकों की पहचान की गई, जिन्होंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हासिल करने के लिए गलत जानकारी दी थी. इन आवेदनों को खारिज कर दिया गया.

परीक्षा के तुरंत बाद आंसर की भी जारी

UPSC की परीक्षा प्रक्रिया में हाल के वर्षों में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सिविस सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के कुछ दिनों के बाद ही प्रोविजनल आंसर की जारी की गई. उम्मीदवारों को ऑनलाइन QPRep पोर्टल के जरिए आंसर पर ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया गया. पहले उम्मीदवारों को ऑफिशियल आंसर की के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था.

इंटरव्यू प्रोसेस में भी टेक्नोलॉजी की एंट्री

सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, बल्कि इंटरव्यू प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए हैं. 2025 के कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम में इंटरव्यू बोर्ड के सिलेक्शन में रेंडमाइजेशन की व्यवस्था अपनाई गई. सॉफ्टवेयर के जरिए बोर्ड और उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का क्रम तय किया गया. इसका मकसद इंटरव्यू की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना और इंसानी हस्तक्षेप की गुंजाइश को कम करना था.

Ajay Kumar


सफल नहीं हुए उम्मीदवारों के लिए प्रतिभा सेतु

यूपीएससी की परीक्षा में हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार आखिरी चरण तक पहुंचते हैं, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाते. ऐसे उम्मीदवारों के लिए जून 2025 में प्रतिभा सेतु पोर्टल नया रूप दिया गया. इसका मकसद यूपीएससी की चयन प्रक्रिया के आखिरी चरण तक पहुंचने वाले लेकिन फाइनल लिस्ट में जगह न बना पाने वाले उम्मीदवारों को एम्प्लॉयर्स से जोड़ना है.

मेटकॉफ हाउस से यूपीएससी का धौलपुर हाउस तक का सफर

UPSC का इतिहास उसके भवनों से भी जुड़ा हुआ है. आज आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के शाहजहां रोज के धौलपुर हाउस में है. यह इमारत कभी धौलपुर रियासत के महाराजा का निवास थी. साल 1949 में यह भारत सरकार के अधीन आई और 1952 में इसे यूपीएससी का स्थायी मुख्यालय बनाया गया. आज इसी कैंपस से आयोग के जरूरी कामकाज और इंटरव्यू प्रक्रिया होती है.  समय के साथ आयोग की जिम्मेदारियां और प्रशासनिक जरूरतें बढ़ीं. इस वजह से जून 2026 में यूपीएससी ने तालकटोरा एनेक्स बिल्डिंग में भी अपने ऑफिस का विस्तार किया. 

यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार ने कमीशन के 100 साल पूरे होने के मौके पर कहा कि उन्हें उस संस्था की अध्यक्षता करने पर गर्व है जो सिविल सेवाओं और सशस्त्र बलों के लिए योग्य अधिकारियों का चयन करती है. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से देश की युवाओं की कई पीढ़ियां देश की सेवा का सपना लेकर आयोग तक पहुंची हैं और आयोग ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि उनका मूल्यांकन योग्यता के आधार पर हो.

यह भी पढ़ें- राजस्थान की रियासत का शाही निवास कैसे बन गया UPSC हेडक्वॉर्टर? जानें धौलपुर हाउस का इतिहास

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