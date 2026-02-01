FacebookTwitterYoutubeInstagram
Budget 2026: क्या Old Tax Regime बनेगी इतिहास? वित्त मंत्री दे सकती हैं सवाल का जवाब

वित्त सचिव के बिना तैयार हुआ Budget 2026, जानें क्यों अहम है यह पद और कितनी मिलती है सैलरी

बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मिलीं निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू ने दही-चीनी खिलाकर दी शुभकामनाएं, देखें Video

हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

वित्त सचिव के बिना तैयार हुआ Budget 2026, जानें क्यों अहम है यह पद और कितनी मिलती है सैलरी

बजट 2026 की तैयारी की सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत में फिलहाल वित्त सचिव का पद खाली है और यह बजट वित्त सचिव के बिना तैयार किया गया है. जानें क्यों अहम है वित्त सचिव का पद और इस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है...

जया पाण्डेय

Updated : Feb 01, 2026, 10:57 AM IST

वित्त सचिव के बिना तैयार हुआ Budget 2026, जानें क्यों अहम है यह पद और कितनी मिलती है सैलरी

बजट 2026 संसद में पेश होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट की पूरी टीम. (Photo Credit: PTI)

बजट 2026 कई मायनों में खास है. इस बार बजट देश के इतिहास में पहली बार रविवार को पेश हो रहा है. यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नौवां बजट भाषण होगा. सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत में फिलहाल वित्त सचिव का पद खाली है और यह बजट वित्त सचिव के बिना तैयार किया गया है. भारत के आखिरी वित्त सचिव अजय सेठ रहे हैं जो 30 जून 2025 को अपने पद से रिटायर हो गए थे. उनके बाद से वित्त मंत्रालय में यह पद खाली है और सरकार ने अभी तक इस पद के लिए किसी और अधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया है.

कौन होता है वित्त सचिव?

वित्त सचिव एक वरिष्ठ प्रशासनिक पद है जो आमतौर पर देश के बजट को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व करता है. लेकिन इस साल यह पद खाली है और लेखा-जोखा विभागों की टीम ने मिलकर काम संभाला है. यह पद इतनी अहमियत वाला होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत 1 रुपये के नोट पर इसी अधिकारी यानी वित्त सचिव के ही हस्ताक्षर होते हैं. हालांकि इसके अलावा बाकी के नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है.

क्या होता है वित्त सचिव का काम?

भारत में वित्त सचिव वित्त मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है और मंत्रालय की सभी नीतिगत तैयारियों और बजट प्रक्रिया का मुख्य समन्वय करता है. यह अधिकारी वित्त मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है और हर महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय पर मार्गदर्शन देता है. इसके अलावा संसद के पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के सामने मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करना, दूसरी समितियों के सामने वित्त मंत्रालय का प्रशासनिक पक्ष पेश करना, विभागों के बीच तालमेल बनाना और नीति-निर्माण में नेतृत्व देना भी इसी पद की जिम्मेदारी है. इस पद के अधिकारी को सरकारी सचिवों में सबसे सीनियर रैंक का अधिकारी माना जाता है. 

वित्त सचिव को कितनी सैलरी मिलती है?

वित्त सचिव सचिव टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक के अधिकारी होते हैं और उनका वेतन सातवें वेतन आयोग के पे लेवल मेट्रिक्स-17 के अनुसार होता है. उन्हें उनके मूल वेतन सहित भत्तों के साथ लगभग ₹2,25,000 प्रति माह के आसपास का वेतन मिलता है जो मुख्य सचिवों तथा भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के बराबर माना जाता है.

हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन
कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Budget 2026: ब्रीफकेस से 'बहीखाता' और फिर एक 'टैब' में समाया पूरा लेखा-जोखा, जानें कैसे बदला भारतीय बजट का चेहरा
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
