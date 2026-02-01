वित्त सचिव के बिना तैयार हुआ Budget 2026, जानें क्यों अहम है यह पद और कितनी मिलती है सैलरी

बजट 2026 की तैयारी की सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत में फिलहाल वित्त सचिव का पद खाली है और यह बजट वित्त सचिव के बिना तैयार किया गया है. जानें क्यों अहम है वित्त सचिव का पद और इस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है...

बजट 2026 कई मायनों में खास है. इस बार बजट देश के इतिहास में पहली बार रविवार को पेश हो रहा है. यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नौवां बजट भाषण होगा. सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत में फिलहाल वित्त सचिव का पद खाली है और यह बजट वित्त सचिव के बिना तैयार किया गया है. भारत के आखिरी वित्त सचिव अजय सेठ रहे हैं जो 30 जून 2025 को अपने पद से रिटायर हो गए थे. उनके बाद से वित्त मंत्रालय में यह पद खाली है और सरकार ने अभी तक इस पद के लिए किसी और अधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया है.

कौन होता है वित्त सचिव?

वित्त सचिव एक वरिष्ठ प्रशासनिक पद है जो आमतौर पर देश के बजट को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व करता है. लेकिन इस साल यह पद खाली है और लेखा-जोखा विभागों की टीम ने मिलकर काम संभाला है. यह पद इतनी अहमियत वाला होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत 1 रुपये के नोट पर इसी अधिकारी यानी वित्त सचिव के ही हस्ताक्षर होते हैं. हालांकि इसके अलावा बाकी के नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है.

क्या होता है वित्त सचिव का काम?

भारत में वित्त सचिव वित्त मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है और मंत्रालय की सभी नीतिगत तैयारियों और बजट प्रक्रिया का मुख्य समन्वय करता है. यह अधिकारी वित्त मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है और हर महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय पर मार्गदर्शन देता है. इसके अलावा संसद के पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के सामने मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करना, दूसरी समितियों के सामने वित्त मंत्रालय का प्रशासनिक पक्ष पेश करना, विभागों के बीच तालमेल बनाना और नीति-निर्माण में नेतृत्व देना भी इसी पद की जिम्मेदारी है. इस पद के अधिकारी को सरकारी सचिवों में सबसे सीनियर रैंक का अधिकारी माना जाता है.

वित्त सचिव को कितनी सैलरी मिलती है?

वित्त सचिव सचिव टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक के अधिकारी होते हैं और उनका वेतन सातवें वेतन आयोग के पे लेवल मेट्रिक्स-17 के अनुसार होता है. उन्हें उनके मूल वेतन सहित भत्तों के साथ लगभग ₹2,25,000 प्रति माह के आसपास का वेतन मिलता है जो मुख्य सचिवों तथा भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के बराबर माना जाता है.



