Budget 2026 में शिक्षा को बड़ा बूस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से लेकर आयुर्वेद के 3 नए AIIMS तक का ऐलान

बजट 2026 में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं. आयुर्वेद के तीन नए एम्स के अलावा जानें वित्त मंत्री ने एजुकेशन सेक्टर का लिए कौन से बड़े ऐलान किए...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना नौंवा बजट पेश किया. इस बार बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर फोकस किया जाएगा. विकसित भारत के निर्माण में सेवा क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाएगा और इसके लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो AI सहित तकनीकों के प्रभाव का आकलन करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' नाम की स्थायी समिति बनाई जाएगी जो विकसित भारत के प्रमुख कारक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपायों की सिफारिश करेगी. 2047 तक भारत को सेवा क्षेत्र में 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल लीडर बनाना है. यह समिति विकास, रोजगार और निर्यात के लिए अधिकतम संभावित क्षेत्रों को महत्व देगी.

हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को दी जाएगी ट्रेनिंग

वित्त मंत्री ने कहा, 'दक्षता आधारित रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा. स्वास्थ्य पेशेवर बनाने वाले संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा. रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा. अगले पांच साल में एक लाख AHP जोड़े जाएंगे और 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा. उन्होंने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की सरकार की योजना पर कहा- 'मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे. इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता रहेगी. हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स बनेंगे जिसमें आयुष केंद्र होंगे. इसके अलावा इसमें डायग्नोस्टिक, पोस्टर केयर और रीहैब के केंद्र रहेंगे जिससे स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

भारत में बनेंगे आयुर्वेद के तीन नए एम्स

इसके अलावा बजट में दुनियाभर में सम्मान हासिल कर चुकी प्राचीन योग पद्धति और आयुर्वेद पर जोर दिया गया. वित्त मंत्री ने बताया कि तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे. इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी बनाने की भी सरकार की योजना है. नॉर्थ-ईस्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया जाएगा. पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप की बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के पास स्थापना होगी और हर जिले में उच्च शिक्षा STEM संस्थानों में एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा. वहीं 20 टूरिज्म स्पॉट्स के 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके अलावा नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड भी स्थापित होगी.

ऑरेंज इकोनॉमी पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गेमिंग, कॉमिक जैसे सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत है. इसके लिए AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित होंगी. इसके अलावा पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना होगी. उन्होंने कहा कि होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग तकनीक के लिए मौजूदा राष्‍ट्रीय परिषद को उन्‍नत करके नेशनल इन्‍स्‍टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी की स्‍थापना की जाएगी. वहीं एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलिस्कोप अवसंरचना सुविधाएं स्थापित की जाएंगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से