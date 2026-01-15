FacebookTwitterYoutubeInstagram
CSPOC 2026: भारत ने अपनी विविधता को बनाया लोकतंत्र की शक्ति, देश के नेतृत्व में नारी शक्ति की अहम भूमिका: पीएम मोदी

एजुकेशन

BTEUP Odd Semester 2025 Result: BTEUP ने ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं का रिजल्ट किया जारी, bteup.ac.in पर ऐसे करें डाउनलोड

BTEUP Odd Semester 2025 Result: BTEUP ने ऑड सेमेस्टर और स्पेशल बैक पेपर परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है. www.bteup.ac.in पर जाकर इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक और डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड....

जया पाण्डेय

Updated : Jan 15, 2026, 12:23 PM IST

BTEUP Odd Semester 2025 Result: BTEUP ने ऑड सेमेस्टर परीक्षाओं का रिजल्ट किया जारी, bteup.ac.in पर ऐसे करें डाउनलोड

BTEUP Odd Semester 2025 Result

BTEUP Odd Semester 2025 Result: बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश (BTEUP) ने ऑड सेमेस्टर और स्पेशल बैक पेपर परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है. ये परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर 2025 में आयोजित की गई थी. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट www.bteup.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

BTEUP Odd Semester 2025 Result:  कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं- 
- ऑफिशियल वेबसाइट www.bteup.ac.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर Result के लिंक को ढूंढे और उसपर क्लिक करें.
- अपना इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें. 
- अपना रिजल्ट चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे डाउनलोड रख लें. 

BTEUP Odd Semester 2025 Result इस लिंक पर क्लिक करके चेक और डाउनलोड करें 

संस्थानों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्तर पर स्टूडेंट्स को सूचना दें और यह सुनिश्चित करें कि रिजल्ट से जुड़ी सूचना संस्थान के नोटिस बोर्ड पर  लगाई जाए. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया था, उनका रिजल्ट कोर दिया गया है. करीब 55 स्टूडेंस का रिजल्ट होल्ड पर है. इनके रिजल्ट अगले आदेश तक स्थगित रहेंगे. 

परीक्षा समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे परीक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे. 644 आंसर शीट में से परीक्षा समिति ने पाया कि कुछ आंसर शीट पर स्टूडेंट्स के फोन नंबर भी मेंशन थे जो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. गहन विचार-विमर्श के बाद समिति ने इन स्टूडेंट्स को संबंधित सब्जेक्ट में जीरो नंबर देने का फैसला किया है.  उनके रिजल्ट इस जुर्माने की कटौती के साथ जारी किए गए हैं जिससे परीक्षाओं में नकल के प्रति बोर्ड के अडिग रुख पर जोर दिया गया है.

