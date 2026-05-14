FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Opinion: संकट के दौर में संयम का संदेश, योगी सरकार की मितव्ययिता क्यों है मिसाल?

Opinion: संकट के दौर में संयम का संदेश, योगी सरकार की मितव्ययिता क्यों है मिसाल?

BSTC Admit Card 2026: राजस्थान प्री डीएलएड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, predeledraj2026.in से ऐसे करें डाउनलोड

BSTC Admit Card 2026: राजस्थान प्री डीएलएड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, predeledraj2026.in से ऐसे करें डाउनलोड

तेजी से खत्म हो रहे हैं दुनिया के तेल के 'कुएं'! डरा देगी ग्लोबल ऑयल स्टॉक की ये रिपोर्ट

तेजी से खत्म हो रहे हैं दुनिया के तेल के 'कुएं'! डरा देगी ग्लोबल ऑयल स्टॉक की ये रिपोर्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
आपको पता है 'T-Series' में 'T' का असली मतलब? जानिए सड़क किनारे जूस बेचने वाले Gulshan Kumar को कहां से मिला था ये आइडिया

आपको पता है 'T-Series' में 'T' का असली मतलब? जानिए सड़क किनारे जूस बेचने वाले Gulshan Kumar को कहां से मिला था ये आइडिया

कौन हैं केरल के नए CM वीडी सतीशन? जिनपर दर्ज हैं 18 केस, जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक

कौन हैं केरल के नए CM वीडी सतीशन? जिनपर दर्ज हैं 18 केस, जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक

दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, लंबाई इतनी कि समा जाएं 15 फुटबॉल ग्राउंड

दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, लंबाई इतनी कि समा जाएं 15 फुटबॉल ग्राउंड

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

BSTC Admit Card 2026: राजस्थान प्री डीएलएड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, predeledraj2026.in से ऐसे करें डाउनलोड

BSTC Admit Card 2026: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने राजस्थान प्री डीएलएड (BSTC) 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : May 14, 2026, 02:03 PM IST

BSTC Admit Card 2026: राजस्थान प्री डीएलएड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, predeledraj2026.in से ऐसे करें डाउनलोड

Rajasthan BSTC Admit Card 2026 (Image Credit: Official Website Screengrab)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

BSTC Admit Card 2026: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने राजस्थान प्री डीएलएड (BSTC) 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. यह परीक्षा डी.एल.एड (जनरल और संस्कृत) कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जानी है.  जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, वे अपना हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट predeledraj2026.in से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके डाउनलोड करवा सकते हैं.

राजस्थान बीएसटीसी प्री डी.एल.एड 2026 परीक्षा 20 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए उम्मीदवारों के पास एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी होनी जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवारों को अपने साथ वैलिड फोटो आईडी कार्ड भी लाना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दी गई सभी डिटेल्स को सावधानी से वेरिफाई कर लें और परीक्षा के दिन के लिए दिए गए दिशानिर्देशों को फॉलो करें

BSTC Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड?

राजस्थान बीएसटीसी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट predeledraj2026.in पर जाएं.
- होमपेज पर मौजूद Rajasthan BSTC Pre Deled एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें. 
- आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें. 

BSTC Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

BSTC Admit Card 2026: राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम पैटर्न

राजस्थान बीएसटीसी 2026 परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी जिसकी समयसीमा 3 घंटों की होगी. इस परीक्षा में कुल 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिनके लिए 600 नंबर निर्धारित किए गए हैं. हर सही जवाब के लिए उम्मीदवारों को तीन नंबर मिलेंगे जबकि गलत या बिना अटेम्प्ट किए गए सवाल के लिए कोई निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है. यह परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आयोजित की जाएगी.

राजस्थान प्री डी.एल.एड परीक्षा राज्य में डिप्लोमा लेवल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए हर साल आयोजित की जाती है. यह परीक्षा राजस्थान के कई जिलों में कोटा के VMOU के सुपरविजन में आयोजित की जाती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आगे की डिटेल्स और परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देशों के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित तौर पर विजिट करते रहें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आपको पता है 'T-Series' में 'T' का असली मतलब? जानिए सड़क किनारे जूस बेचने वाले Gulshan Kumar को कहां से मिला था ये आइडिया
आपको पता है 'T-Series' में 'T' का असली मतलब? जानिए सड़क किनारे जूस बेचने वाले Gulshan Kumar को कहां से मिला था ये आइडिया
कौन हैं केरल के नए CM वीडी सतीशन? जिनपर दर्ज हैं 18 केस, जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक
कौन हैं केरल के नए CM वीडी सतीशन? जिनपर दर्ज हैं 18 केस, जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक
दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, लंबाई इतनी कि समा जाएं 15 फुटबॉल ग्राउंड
दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, लंबाई इतनी कि समा जाएं 15 फुटबॉल ग्राउंड
Heatwave Tips: क्या जेब में प्याज रखने से सच में नहीं लगती लू? जानिए इसकी सच्चाई
क्या जेब में प्याज रखने से सच में नहीं लगती लू? जानिए इसकी सच्चाई
ईरान जंग के ढाई महीने बाद भारत के पास बचा है कितने दिन का पेट्रोल-गैस? क्या घबराने की है जरूरत
ईरान जंग के ढाई महीने बाद भारत के पास बचा है कितने दिन का पेट्रोल-गैस? क्या घबराने की है जरूरत
MORE
Advertisement
धर्म
Apara Ekadashi 2026: आज अपरा एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, भगवान विष्णु के आर्शीवाद से बन जाएंगे सभी काम
आज अपरा एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, भगवान विष्णु के आर्शीवाद से बन जाएंगे सभी काम
Apra Ekadashi 2026: अपरा एकादशी पर पंचक का साया, आज भूलकर भी न करें ये काम
Apra Ekadashi 2026: अपरा एकादशी पर पंचक का साया, आज भूलकर भी न करें ये काम
Today Horoscope 13 May 2026: सिंह राशि के लोग स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज सभी 12 राशियों के लोगों का भाग्यफल
सिंह राशि के लोग स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें आज सभी 12 राशियों के लोगों का भाग्यफल
Numerology: बेहद रोमांटिक होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, रिश्ते में भर देती हैं प्यार!
Numerology: बेहद रोमांटिक होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, रिश्ते में भर देती हैं प्यार!
Mantra Anger Control: ठंडा पानी या बर्फ नहीं, इस मंत्र के जाप से भयंकर गुस्सा भी पड़ जाएगा नर्म, नकारात्मकता से लड़ने की मिलेगी शक्ति
ठंडा पानी या बर्फ नहीं, इस मंत्र के जाप से भयंकर गुस्सा भी पड़ जाएगा नर्म, नकारात्मकता से लड़ने की मिलेगी शक्ति
MORE
Advertisement