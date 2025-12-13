BSF Tradesman Admit Card 2025: बीएसएफ ने जारी किया ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड, rectt.bsf.gov.in से यूं करें डाउनलोड

बीएसएफ ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

BSF Tradesman Admit Card 2025: सीमा सुरक्षा बल ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती का उद्देश्य रसोइया, नाई, धोबी, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन और अन्य कुशल और गैर-कुशल ट्रेडों में 3,588 कांस्टेबल ट्रेड्समैन पदों को भरना है.

BSF Admit Card 2025: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका

अपना बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती 2025 से संबंधित लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें.

- आप लॉगइन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे. यहां निर्धारित फील्ड पर अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि एंटर करें.

- इसके बाद आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- अपने एडमिट कार्ड के डिटेल्स को ठीक से पढ़कर वेरिफाई कर लें.

- एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और फिजिकल टेस्ट और चयन प्रक्रिया के बाद के चरणों के लिए कम से कम दो प्रिंटआउट ले लें.

BSF Admit Card 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

BSF Admit Card 2025: कैसे होगा सिलेक्शन?

जो कैंडिडेट्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिसिएंसी टेस्ट में सफल होंगे, वे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अगले चरण में शामिल होंगे. फाइनल स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा. हर स्टेज के लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और जो कैंडिडेट्स एक चरण को पार करेंगे, वे आगे के चरण के लिए आगे बढ़ेंगे.

BSF Admit Card 2025: कैंडिडेट्स के लिए जरूरी गाइडलाइंस

आवेदकों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और वैलिड फोटो आईडी कार्ड साथ लाना अनिवार्य है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैलकुलेटर और प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना मना है. उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों से संबंधित अपडेट के लिए बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है.

