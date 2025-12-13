FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

BJP ने ममता पर साधा निशाना, ये सीएम की नाकामी है | कोलकाता- स्टेडियम में मेसी के फैंस का हंगामा | छत्तीसगढ़: बस्तर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश को नक्सल मुक्त करने का संकल्प लिया है

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, फिर लागू हुआ GRAP-3, स्कूलों और ऑफिस को लेकर अहम फैसला संभव

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, फिर लागू हुआ GRAP-3, स्कूलों और ऑफिस को लेकर अहम फैसला संभव

लियोनेल मेस्सी के लिए फैंस ने स्टेडियम में की तोड़फोड़, अफरा-तफरी का वीडिया वायरल

Lionel Messi के लिए फैंस ने स्टेडियम में की तोड़फोड़, अफरा-तफरी का वीडिया वायरल

IND vs SA: दूसरा टी20 हारने के बाद गंभीर और हार्दिक के बीच तीखी बहस? सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो

IND vs SA: दूसरा टी20 हारने के बाद गंभीर और हार्दिक के बीच तीखी बहस? सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं lionel Messi इंडिया टूर 2025 आयोजक सताद्रु दत्ता? कोलकाता स्टेडियम में बवाल के बाद हुए गिरफ्तार

कौन हैं lionel Messi इंडिया टूर 2025 आयोजक सताद्रु दत्ता? कोलकाता स्टेडियम में बवाल के बाद हुए गिरफ्तार

ब्रिटिश राज से पहले भारतीय शासकों का था ग्लोबल दबदबा, ये 4 राजा विदेशों में चलाते थे साम्राज्य

ब्रिटिश राज से पहले भारतीय शासकों का था ग्लोबल दबदबा, ये 4 राजा विदेशों में चलाते थे साम्राज्य

भारत के इस शहर में नहीं चलती एक भी गाड़ी, एशिया की एकमात्र ऑटोमोबाइल-फ्री जगह, जानें कैसे सफर करते हैं लोग

भारत के इस शहर में नहीं चलती एक भी गाड़ी, एशिया की एकमात्र ऑटोमोबाइल-फ्री जगह, जानें कैसे सफर करते हैं लोग

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

BSF Tradesman Admit Card 2025: बीएसएफ ने जारी किया ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड, rectt.bsf.gov.in से यूं करें डाउनलोड

बीएसएफ ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 13, 2025, 02:58 PM IST

BSF Tradesman Admit Card 2025: बीएसएफ ने जारी किया ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड, rectt.bsf.gov.in से यूं करें डाउनलोड

BSF Tradesman Admit Card 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

BSF Tradesman Admit Card 2025: सीमा सुरक्षा बल ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती का उद्देश्य रसोइया, नाई, धोबी, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन और अन्य कुशल और गैर-कुशल ट्रेडों में 3,588 कांस्टेबल ट्रेड्समैन पदों को भरना है.

BSF Admit Card 2025: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका

अपना बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) भर्ती 2025 से संबंधित लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें.
- आप लॉगइन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे. यहां निर्धारित फील्ड पर अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि एंटर करें.
- इसके बाद आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- अपने एडमिट कार्ड के डिटेल्स को ठीक से पढ़कर वेरिफाई कर लें.
- एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और फिजिकल टेस्ट और चयन प्रक्रिया के बाद के चरणों के लिए कम से कम दो प्रिंटआउट ले लें. 

BSF Admit Card 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

BSF Admit Card 2025: कैसे होगा सिलेक्शन?

जो कैंडिडेट्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिसिएंसी टेस्ट में सफल होंगे, वे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अगले चरण में शामिल होंगे. फाइनल स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा. हर स्टेज के लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और जो कैंडिडेट्स एक चरण को पार करेंगे, वे आगे के चरण के लिए आगे बढ़ेंगे. 

BSF Admit Card 2025: कैंडिडेट्स के लिए जरूरी गाइडलाइंस

आवेदकों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और वैलिड फोटो आईडी कार्ड साथ लाना अनिवार्य है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैलकुलेटर और प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना मना है. उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों से संबंधित अपडेट के लिए बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं lionel Messi इंडिया टूर 2025 आयोजक सताद्रु दत्ता? कोलकाता स्टेडियम में बवाल के बाद हुए गिरफ्तार
कौन हैं lionel Messi इंडिया टूर 2025 आयोजक सताद्रु दत्ता? कोलकाता स्टेडियम में बवाल के बाद हुए गिरफ्तार
ब्रिटिश राज से पहले भारतीय शासकों का था ग्लोबल दबदबा, ये 4 राजा विदेशों में चलाते थे साम्राज्य
ब्रिटिश राज से पहले भारतीय शासकों का था ग्लोबल दबदबा, ये 4 राजा विदेशों में चलाते थे साम्राज्य
भारत के इस शहर में नहीं चलती एक भी गाड़ी, एशिया की एकमात्र ऑटोमोबाइल-फ्री जगह, जानें कैसे सफर करते हैं लोग
भारत के इस शहर में नहीं चलती एक भी गाड़ी, एशिया की एकमात्र ऑटोमोबाइल-फ्री जगह, जानें कैसे सफर करते हैं लोग
IND vs PAK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान मुकाबला? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs PAK Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान मुकाबला? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
रात में गायब हो जाता है ये आईलैंड! सुबह-शाम तक लगा रहता है लोगों का मेला, अंधेरे में नहीं जा सकता है कोई
रात में गायब हो जाता है ये आईलैंड! सुबह-शाम तक लगा रहता है लोगों का मेला, अंधेरे में नहीं जा सकता है कोई
MORE
Advertisement
धर्म
Good Luck Tips: खूब मेहनत के बाद भी किस्मत का नहीं मिल पा रहा साथ तो आजमा लें ये उपाय, एक्टिव हो जाएगा गुडलक
खूब मेहनत के बाद भी किस्मत का नहीं मिल पा रहा साथ तो आजमा लें ये उपाय, एक्टिव हो जाएगा गुडलक
Adhik Maas 2026: 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना
12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल 2026, इन दुर्लभ संयोग और तिथियों की वजह से बढ़ा पूरा 1 महीना
Paush Amavasya 2025: 19 या 20 को, दिसंबर में कब है पौष अमावस्या? जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त 
Paush Amavasya 2025: 19 या 20 को, दिसंबर में कब है पौष अमावस्या? जानिए सही तिथि और शुभ मुहूर्त
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
भारत के किस शहर को कहा जाता है ‘City Of Temples’? वास्तुकला के लिए दुनियाभर में है फेमस
Rashifal 12 December 2025: आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज कारोबार से जुड़े लोगों को हाथ लगे सकता है जैकपॉट, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement