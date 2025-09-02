Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Fat Cutter Foods for Cholesterol: इन 5 फैट कटर फूड्स नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल नेचुरली बर्न करेंगे, बढ़ जाएगा ब्लड सर्कुलेशन 

BSF HCM Result 2025 जारी, rectt.bsf.gov.in पर चेक करें सरकारी पदों के लिए कौन हुआ सिलेक्ट

सड़कों पर उतरे मराठा आंदोलनकारियों को मुंबई पुलिस ने सौंपा नोटिस, कोर्ट ने आजाद मैदान खाली करने का दिया आदेश

PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित

19 साल में हुई थी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत, मां को पता था कुंडली में था बालारिष्ट योग? लेकिन...

Grah Gochar 2025: एक ही दिन में मंगल-चंद्र-शुक्र के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, छप्परफाड़ आएगा पैसा

रतन टाटा से लेकर रघुराम राजन जैसे भारतीय दिग्गजों ने की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, जानें किसने किया कौन सा कोर्स

भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा भिखारी? बस ये एक शहर है भिखारी मुक्त, जानें कैसे होती है भिख मांगने वालों की जनगणना?

महाराष्ट्र MHT CET CAP Round 4 Result 2025 अलॉटमेंट mahacet.org पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Bigg Boss 19: कितनी है तान्या मित्तल की नेट वर्थ? 500 रुपये से शुरू किया था बिज़नेस, आज हर महीने कमाती हैं लाखों

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
BSF HCM Result 2025 जारी, rectt.bsf.gov.in पर चेक करें सरकारी पदों के लिए कौन हुआ सिलेक्ट

BSF HCM Result 2025 जारी, rectt.bsf.gov.in पर चेक करें सरकारी पदों के लिए कौन हुआ सिलेक्ट

सड़कों पर उतरे मराठा आंदोलनकारियों को मुंबई पुलिस ने सौंपा नोटिस, कोर्ट ने आजाद मैदान खाली करने का दिया आदेश

सड़कों पर उतरे मराठा आंदोलनकारियों को मुंबई पुलिस ने सौंपा नोटिस, कोर्ट ने आजाद मैदान खाली करने का दिया आदेश

महाराष्ट्र MHT CET CAP Round 4 Result 2025 अलॉटमेंट mahacet.org पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

महाराष्ट्र MHT CET CAP Round 4 Result 2025 अलॉटमेंट mahacet.org पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित

PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित

19 साल में हुई थी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत, मां को पता था कुंडली में था बालारिष्ट योग? लेकिन...

19 साल में हुई थी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत, मां को पता था कुंडली में था बालारिष्ट योग? लेकिन...

Grah Gochar 2025: एक ही दिन में मंगल-चंद्र-शुक्र के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, छप्परफाड़ आएगा पैसा

एक ही दिन में मंगल-चंद्र-शुक्र के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, छप्परफाड़ आएगा पैसा

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

BSF HCM Result 2025 जारी, rectt.bsf.gov.in पर चेक करें सरकारी पदों के लिए कौन हुआ सिलेक्ट

सीमा सुरक्षा बल ने हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल), सहायक उप-निरीक्षक (स्टेनोग्राफर) और हवलदार (क्लर्क) पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिसिएंसी टेस्ट (PET) का रिजल्ट जारी कर दिया है, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 02, 2025, 12:59 PM IST

BSF HCM Result 2025 जारी, rectt.bsf.gov.in पर चेक करें सरकारी पदों के लिए कौन हुआ सिलेक्ट

BSF HCM ASI Result 2025 (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

BSF HCM Result 2025: सीमा सुरक्षा बल ने हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल), सहायक उप-निरीक्षक (स्टेनोग्राफर) और हवलदार (क्लर्क) पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिसिएंसी टेस्ट (PET) के परिणाम घोषित कर दिए हैं. चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का चयन किया गया है.

17 मार्च 2025 से 2 जून 2025 के बीच आयोजित पीएसटी और पीईटी राउंड में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अब कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (सीबीटी) देंगे.

BSF HCM Result 2025 कैसे करें चेक?

उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं:
स्टेप 1. ऑफिशियल BSF भर्ती पोर्टल rectt.bsf.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2. Result of PST/PET for the posts of HC (Mln)/ASI (Steno) & Havaldar (Clerk) के लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3. रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाई देगा. इसमें अपना रोल नंबर या नाम सर्च करके अपने नतीजे चेक करें.

BSF HCM ASI Result 2025 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

BSF HCM ASI Result 2025 प्रमुख आंकड़े और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स

ऑफिशियल डिटेल्स के अनुसार एएसआई स्टेनो/कॉम्बैटेंट स्टेनो के पद के लिए कुल 2,75,567 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. सीएपीएफ में हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) के पदों के लिए 8,526 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. इसके अलावा असम राइफल्स में हवलदार क्लर्क पद के लिए 2,67,041 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

BSF HCM ASI Result 2025 लिखित परीक्षा और चयन प्रक्रिया

पीएसटी और पीईटी परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को अब कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (सीबीटी) की तैयारी करनी होगी. इस महत्वपूर्ण परीक्षा के एडमिट कार्ड आने वाले दिनों में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के सभी अपडेट के लिए आधिकारिक बीएसएफ भर्ती वेबसाइट (rectt.bsf.gov.in) को नियमित रूप से चेक करते रहें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित
PHOTOS: दिल्ली में यमुना मचा रही 'तांडव', देखिए कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित
19 साल में हुई थी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत, मां को पता था कुंडली में था बालारिष्ट योग? लेकिन...
19 साल में हुई थी इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत, मां को पता था कुंडली में था बालारिष्ट योग? लेकिन...
Grah Gochar 2025: एक ही दिन में मंगल-चंद्र-शुक्र के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, छप्परफाड़ आएगा पैसा
एक ही दिन में मंगल-चंद्र-शुक्र के गोचर से चमक जाएगी इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, छप्परफाड़ आएगा पैसा
रतन टाटा से लेकर रघुराम राजन जैसे भारतीय दिग्गजों ने की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, जानें किसने किया कौन सा कोर्स
रतन टाटा से लेकर रघुराम राजन जैसे भारतीय दिग्गजों ने की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, जानें किसने किया कौन सा कोर्स
भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा भिखारी? बस ये एक शहर है भिखारी मुक्त, जानें कैसे होती है भिख मांगने वालों की जनगणना?
भारत में कहां हैं सबसे ज्यादा भिखारी? बस ये एक शहर है भिखारी मुक्त, जानें कैसे होती है भिख मांगने वालों की जनगणना?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE