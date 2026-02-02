FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

BSEB Intermediate Exam 2026: बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाओं का आज से आगाज, जानें नकल रोकने के लिए BSEB का क्या है प्लान

बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने सोमवार से इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू कर दी हैं जिसमें राज्यभर के 13,17,846 स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं. जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Feb 02, 2026, 12:09 PM IST

बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने सोमवार से इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू कर दी हैं जिसमें राज्यभर के 13,17,846 स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं. (Photo: ANI)

बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने सोमवार से इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू कर दी हैं जिसमें राज्यभर के 13,17,846 स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं. परीक्षाएं सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हों, इसके लिए विभिन्न जिलों में 1,762 नामित केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं. बोर्ड के अनुसार इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हर दिन दो शिफ्टों में आयोजित की जाएंगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे शुरू होगी जबकि दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे वेरिफिकेशन और सुरक्षा जांच पूरी करने के लिए अपने-अपने केंद्रों पर समय से पहले पहुंच जाएं.

एग्जाम से आधा घंटा पहले एग्जाम हॉल में पहुंचें स्टूडेंट्स

दोनों ही शिफ्ट में परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम आधा घंटा पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश करना होगा. सोमवार को पहली शिफ्ट में स्टूडेंट बायोलॉजी, फिलॉसफी या मैथमेटिक्स की परीक्षा दे रहे हैं जबकि दूसरे शिफ्ट में स्टूडेंट इकोनॉमी का पेपर लिखेंगे.

परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बिहार बोर्ड की ओर से विस्तृत व्यवस्था की गई है. अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त निरीक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को तैनात किया है. इसके अलावा परीक्षा में अनुचित कदम को रोकने के लिए सख्त निगरानी उपाय भी किए हैं. परीक्षा स्थलों के अंदर और आसपास एंट्री पर प्रतिबंध और तलाशी संबंधी प्रोटोकॉल भी लागू किए गए हैं.

हर स्टूडेंट की सुविधा के लिए बिहार बोर्ड ने उठाया खास कदम

बीएसईबी ने प्रत्येक परीक्षार्थी को उनकी विशेष पहचान की सुविधा के लिए एक विशिष्ट आईडी प्रदान की है. किसी भी महत्वपूर्ण संदेश के प्रसार और किसी भी समस्या के तुरंत समाधान के लिए सभी डीएम, एसपी और बीएसईबी अधिकारियों को जोड़ने वाला बीएसईबी परीक्षा 2026 नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है.एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है जो 1 फरवरी को सुबह 6 बजे से 13 फरवरी को शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेगा.

बोर्ड ने परीक्षाओं को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और उम्मीदवारों से अपने एडमिट कार्ड पर जारी सभी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है. अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. देश भर में ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों और प्रोफेशनल कार्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए कक्षा 12 की परीक्षाएं एक महत्वपूर्ण पड़ाव हैं. 

