BSEB Bihar Board 12th Result 2026: रिजल्ट जारी होने से पहले ही क्रैश हो गई बिहार बोर्ड की वेबसाइट, परेशान हो रहे स्टूडेंट्स

मिडिल ईस्ट संकट पर बोल रहे हैं PM मोदी, मिडिल ईस्ट की स्थिति चिंताजनक, 'युद्ध से प्रभावित देशों के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते', 'पूरी दुनिया समाधान का आग्रह कर रही', पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर, इसी क्षेत्र से हमारी गैस जरूरतें पूरी होती हैं, खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय, दुनिया में एकजुट का संदेश जाना चाहिए, भारतीय की मदद की जा रही है- PM | मिडिल ईस्ट संकट पर बोलेंगे PM मोदी, PM मोदी का आज लोकसभा में संबोधन, पीएम मोदी का आज लोकसभा में संबोधन, दोपहर 2 बजे लोकसभा में बोलेंगे PM मोदी, सभी दलों के अलग-अलग नेताओं के साथ बैठक, अमित शाह की विपक्षी नेताओं के साथ बैठक, अमित शाह आज ही CAPF बिल पेश करेंगे
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BSEB Bihar Board 12th Result 2026 Out: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) के इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होने से पहले ही बिहार बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो गई है.
BSEB Bihar Board 12th Result 2026 Out: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) के इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होने से पहले ही बिहार बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो गई है. रिजल्ट देखने के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लाखों स्टूडेंट्स के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.