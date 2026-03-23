FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

भारत में गैस,कच्चा तेल होर्मुज से आता-PM, 3 लाख 75 हजार भारतीय लौटे, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना चुनौती बनी हुई है, देश में LPG उत्पादन बढ़ाया जा रहा, होर्मुज स्ट्रेट से आना जाना चुनौतीपूर्ण, भारत 41 देशों से एनर्जी इम्पोर्ट करता है, होर्मुज स्ट्रेट से आना जाना चुनौतीपूर्ण हुआ, भारत 60% LPG इम्पोर्ट करता है, हम कई सप्लायर देशों के संपर्क में हैं- PM | भारत में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए- PM, इस संकट पर संसद एकजुट हो, भारतीयों की लगातार मदद की जा रही, संकट में भारतीयों की सुरक्षा अहम, ईरान से 1 हजार भारतीय लौटे, मिडिल ईस्ट में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, मिडिल ईस्ट में CBSE ने परीक्षा रद्द की- PM | मिडिल ईस्ट संकट पर बोल रहे हैं PM मोदी, मिडिल ईस्ट की स्थिति चिंताजनक, 'युद्ध से प्रभावित देशों के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते', 'पूरी दुनिया समाधान का आग्रह कर रही', पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर, इसी क्षेत्र से हमारी गैस जरूरतें पूरी होती हैं, खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय, दुनिया में एकजुट का संदेश जाना चाहिए, भारतीय की मदद की जा रही है- PM

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
BSEB Bihar Board 12th Result 2026: रिजल्ट जारी होने से पहले ही क्रैश हो गई बिहार बोर्ड की वेबसाइट, परेशान हो रहे स्टूडेंट्स

BSEB Bihar Board 12th Result 2026: रिजल्ट जारी होने से पहले ही क्रैश हो गई बिहार बोर्ड की वेबसाइट, परेशान हो रहे स्टूडेंट्स

CTET Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है सीटेट का रिजल्ट, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए तैयार रखें ये डिटेल्स

CTET Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है सीटेट का रिजल्ट, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए तैयार रखें ये डिटेल्स

BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में लड़कियों का रहा जलवा, 85.19% स्टूडेंट्स हुए पास, 19 लड़कियों ने किया टॉप

बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट का रिजल्ट, जानें टॉपर्स के नाम से लेकर पास परसेंट तक सारी डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सिनेमाघरों में धूम मचा रही 'धुरंधर 2' में दिखे बलोच कौन हैं? आखिर क्या है पाकिस्तान से उनका विवाद, जानें इनका इतिहास

सिनेमाघरों में धूम मचा रही 'धुरंधर 2' में दिखे बलोच कौन हैं? आखिर क्या है पाकिस्तान से उनका विवाद, जानें इनका इतिहास

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से लिया पंगा तो तय है बर्बादी, ये कलयुगी ग्रह भी देता है इनका पूरा साथ

इन तारीखों में जन्मे लोगों से लिया पंगा तो तय है बर्बादी, ये कलयुगी ग्रह भी देता है इनका पूरा साथ

US-Iran युद्ध के बीच रोज़ 55,59,74,01,000 रुपये कमा रहा Russia, ये देश है अव्वल खरीदार

US-Iran युद्ध के बीच रोज़ 55,59,74,01,000 रुपये कमा रहा Russia, ये देश है अव्वल खरीदार

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में लड़कियों का रहा जलवा, 85.19% स्टूडेंट्स हुए पास, 19 लड़कियों ने किया टॉप

Bihar Board BSEB 12th Inter Result 2026: बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के नतीजे जारी कर दिए हैं. इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर फटाफट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड....

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 23, 2026, 01:59 PM IST

BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में लड़कियों का रहा जलवा, 85.19% स्टूडेंट्स हुए पास, 19 लड़कियों ने किया टॉप

BSEB 12th Result 2026 (Image Credit:PTI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

BSEB Bihar Board 12th Result 2026 Out: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट जारी होने से साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स  के लाखों स्टूडेंट्स के इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. बिहार बोर्ड ने रिजल्ट के ऐलान के साथ-साथ पास परसेंट, टॉपर्स के नाम जैसी अहम जानकारियां भी शेयर की हैं. 

इस बार 85.19 फीसदी स्टूडेंट्स ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है. पिछले सालों की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है और टॉपर्स में लड़कियों के नाम ज्यादा हैं. कुल 19 लड़कियों ने टॉप किया है. कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम में 26 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है.

BSEB Bihar Board 12th Result 2026: कैसे देखें रिजल्ट?

- बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स interbiharboard.com या bsebexam.com पर जाएं.
- Bihar Board Class 12 (Intermediate) Result 2026 के लिए लिंक पर क्लिक करें.
- दिए गए फील्ड में लॉगइन डिटेल्स एंटर करें और अगर जरूरी हो तो दूसरे डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर भी भरें.
- सबमिट बटन पर क्लिक करें और मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें.  

BSEB Bihar Board 12th Result 2026 देखने का डायरेक्ट लिंक

स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन रिजल्ट प्रोविजनल स्कोरकार्ड है. ऑफिशियल मार्कशीट और आगे के निर्देश बोर्ड बाद में जारी करेगा. इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 से 13 फरवरी तक 1,762 केंद्रों पर 13,17,846 स्टूडेंट्स के लिए आयोजित की गई थीं. इन स्टूडेंट्स में 6,75,844 लड़कियां और 6,42,002 लड़के शामिल थे.

BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में पास होने के लिए कितने मार्क्स जरूरी?

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को हर विषय में न्यूनतम 33 फीसदी मार्क्स हासिल करने होते हैं. जो स्टूडेंट्स 2 या 2 से अधिक विषयों में फेल होंगे, उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी बैठने का मौका दिया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सिनेमाघरों में धूम मचा रही 'धुरंधर 2' में दिखे बलोच कौन हैं? आखिर क्या है पाकिस्तान से उनका विवाद, जानें इनका इतिहास
सिनेमाघरों में धूम मचा रही 'धुरंधर 2' में दिखे बलोच कौन हैं? आखिर क्या है पाकिस्तान से उनका विवाद, जानें इनका इतिहास
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से लिया पंगा तो तय है बर्बादी, ये कलयुगी ग्रह भी देता है इनका पूरा साथ
इन तारीखों में जन्मे लोगों से लिया पंगा तो तय है बर्बादी, ये कलयुगी ग्रह भी देता है इनका पूरा साथ
US-Iran युद्ध के बीच रोज़ 55,59,74,01,000 रुपये कमा रहा Russia, ये देश है अव्वल खरीदार
US-Iran युद्ध के बीच रोज़ 55,59,74,01,000 रुपये कमा रहा Russia, ये देश है अव्वल खरीदार
क्या कोई देश अपना एयरबेस या एयरस्पेस किसी कंट्री पर हमले के लिए तीसरे देश को दे सकता है? क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ
क्या कोई देश अपना एयरबेस या एयरस्पेस किसी कंट्री पर हमले के लिए तीसरे देश को दे सकता है? क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter
इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter
MORE
Advertisement
धर्म
Navratri Day 4: नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की आराधना, जानें पूजा विधि-अनुष्ठान मंत्र, भोग तक
नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की आराधना, जानें पूजा विधि-अनुष्ठान मंत्र, भोग तक
Horoscope 22 March: किसे मिलेगा लाभ, किसे हो सकता है नुकसान? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 22 March: किसे मिलेगा लाभ, किसे हो सकता है नुकसान? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: उलझन भरी होती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की लव लाइफ, जिंदगी में लेट होती है सच्चे प्यार की एंट्री!
Numerology: उलझन भरी होती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की लव लाइफ, जिंदगी में लेट होती है सच्चे प्यार की एंट्री!
Numerology: मम्मा के राजा बेटा बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, मां का कर्मा बैलैंस करने आती है ये संतान
मम्मा के राजा बेटा बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, मां का कर्मा बैलैंस करने आती है ये संतान
Navratri 3rd Day: चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की करें इस विधि से पूजा, बीज मंत्र से लेकर भोग तक यहां जानें
चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की करें इस विधि से पूजा, बीज मंत्र से लेकर भोग तक यहां जानें
MORE
Advertisement