BSEB Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में लड़कियों का रहा जलवा, 85.19% स्टूडेंट्स हुए पास, 19 लड़कियों ने किया टॉप

भारत में गैस,कच्चा तेल होर्मुज से आता-PM, 3 लाख 75 हजार भारतीय लौटे, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना चुनौती बनी हुई है, देश में LPG उत्पादन बढ़ाया जा रहा, होर्मुज स्ट्रेट से आना जाना चुनौतीपूर्ण, भारत 41 देशों से एनर्जी इम्पोर्ट करता है, होर्मुज स्ट्रेट से आना जाना चुनौतीपूर्ण हुआ, भारत 60% LPG इम्पोर्ट करता है, हम कई सप्लायर देशों के संपर्क में हैं- PM | भारत में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए- PM, इस संकट पर संसद एकजुट हो, भारतीयों की लगातार मदद की जा रही, संकट में भारतीयों की सुरक्षा अहम, ईरान से 1 हजार भारतीय लौटे, मिडिल ईस्ट में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, मिडिल ईस्ट में CBSE ने परीक्षा रद्द की- PM | मिडिल ईस्ट संकट पर बोल रहे हैं PM मोदी, मिडिल ईस्ट की स्थिति चिंताजनक, 'युद्ध से प्रभावित देशों के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते', 'पूरी दुनिया समाधान का आग्रह कर रही', पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर, इसी क्षेत्र से हमारी गैस जरूरतें पूरी होती हैं, खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय, दुनिया में एकजुट का संदेश जाना चाहिए, भारतीय की मदद की जा रही है- PM
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Bihar Board BSEB 12th Inter Result 2026: बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के नतीजे जारी कर दिए हैं. इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर फटाफट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड....
BSEB Bihar Board 12th Result 2026 Out: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट जारी होने से साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लाखों स्टूडेंट्स के इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. बिहार बोर्ड ने रिजल्ट के ऐलान के साथ-साथ पास परसेंट, टॉपर्स के नाम जैसी अहम जानकारियां भी शेयर की हैं.
इस बार 85.19 फीसदी स्टूडेंट्स ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है. पिछले सालों की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है और टॉपर्स में लड़कियों के नाम ज्यादा हैं. कुल 19 लड़कियों ने टॉप किया है. कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम में 26 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है.
- बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स interbiharboard.com या bsebexam.com पर जाएं.
- Bihar Board Class 12 (Intermediate) Result 2026 के लिए लिंक पर क्लिक करें.
- दिए गए फील्ड में लॉगइन डिटेल्स एंटर करें और अगर जरूरी हो तो दूसरे डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर भी भरें.
- सबमिट बटन पर क्लिक करें और मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें.
BSEB Bihar Board 12th Result 2026 देखने का डायरेक्ट लिंक
स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन रिजल्ट प्रोविजनल स्कोरकार्ड है. ऑफिशियल मार्कशीट और आगे के निर्देश बोर्ड बाद में जारी करेगा. इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 से 13 फरवरी तक 1,762 केंद्रों पर 13,17,846 स्टूडेंट्स के लिए आयोजित की गई थीं. इन स्टूडेंट्स में 6,75,844 लड़कियां और 6,42,002 लड़के शामिल थे.
बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को हर विषय में न्यूनतम 33 फीसदी मार्क्स हासिल करने होते हैं. जो स्टूडेंट्स 2 या 2 से अधिक विषयों में फेल होंगे, उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी बैठने का मौका दिया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी जाती है.
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