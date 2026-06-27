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अंग्रेजों ने बनवाए थे भारत के ये 10 रेलवे स्टेशन, कहीं महल जैसी इमारत तो कहीं आज भी दौड़ती है टॉय ट्रेन

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अंग्रेजों ने बनवाए थे भारत के ये 10 रेलवे स्टेशन, कहीं महल जैसी इमारत तो कहीं आज भी दौड़ती है टॉय ट्रेन

आज हम आपको अंग्रेजों के जमाने के उन ऐतिहासिक रेलवे स्टेशनों के बारे में बताएंगे जो अपनी शानदार वास्तुकला और औपनिवेशिक इतिहास के कारण दुनिया का ध्यान खींचते हैं.

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Jaya Pandey

Updated : Jun 27, 2026, 01:04 PM IST

अंग्रेजों ने बनवाए थे भारत के ये 10 रेलवे स्टेशन, कहीं महल जैसी इमारत तो कहीं आज भी दौड़ती है टॉय ट्रेन

ब्रिटिश शासनकाल में बने थे भारत के ये रेलवे स्टेशन. (Image: Wikimedia Commons)

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अंग्रेजों ने औपनिवेशिक काल में भारत में कई रेलवे स्टेशनों का निर्माण करवाया था. ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे केवल परिवहन का साधन नहीं था, बल्कि साम्राज्य की ताकत, तकनीकी क्षमता और वास्तुकला का प्रदर्शन भी था. इस वजह से उस दौर में रेलवे स्टेशनों को भव्य स्मारकों की तरह बनवाया गया था. आज हम आपको अंग्रेजों के जमाने के उन ऐतिहासिक रेलवे स्टेशनों के बारे में बताएंगे जो अपनी शानदार वास्तुकला और औपनिवेशिक इतिहास के कारण दुनिया का ध्यान खींचते हैं.

मुंबई का  छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस

मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भारत की सबसे मशहूर औपनिवेशिक रेलवे इमारतों में से एक है. इसका निर्माण 1878 में शुरू हुआ और 1887-88 के आसपास पूरा हुआ. उस समय इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था. ब्रिटिश वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के मुख्यालय के रूप में डिजाइन किया था. यह इमारत विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल और भारत की पारंपरिक वास्तुकला का शानदार मिश्रण है. साल 2004 में इसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया. 

कोलकाता का हावड़ा स्टेशन

कोलकाता का हावड़ा स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है. यहां से पहली ट्रेन साल 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच चली थी. बाद में स्टेशन का विस्तार किया गया और इसकी लाल ईंटों वाली विशाल इमारत शहर की पहचान बन गई. हुगली नदी के किनारे यह स्टेशन आज भी दिल्ली, मुंबई, पुरी, गुवाहाटी और देश के कई प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला बड़ा रेलवे जंक्शन है. विशाल प्लेटफॉर्म, पुरानी घड़ी और औपनिवेशिक शैली की इमारत आज भी यात्रियों को पुराने दौर की याद दिलाती है.

हिमाचल प्रदेश की कालका-शिमला रेलवे लाइन

हिमाचल प्रदेश की कालका-शिमला रेलवे लाइन का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है. साल 1903 में शुरू हुई यह नैरो गेज रेलवे लाइन अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला तक पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण साधन थी. लगभग 96 किलोमीटर लंबा यह मार्ग 100 से अधिक सुरंगों, सैकड़ों पुलों और कई तीखे मोड़ों से होकर गुजरता है. आज भी इस मार्ग पर चलने वाली टॉय ट्रेन भारत की सबसे खूबसूरत रेल यात्राओं में गिनी जाती है. चीड़ और देवदार के जंगलों, पहाड़ों और बादलों के बीच से गुजरने वाला यह सफर पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन जाता है. यह रेलवे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है.

पश्चिम बंगाल का घूम रेलवे स्टेशन

पश्चिम बंगाल का घूम रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का हिस्सा है. लगभग 2,258 मीटर की ऊंचाई पर बना यह स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है. 19वीं सदी के आखिर में बनी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का मकसद चाय बागानों और दार्जिलिंग को मैदानी इलाकों से जोड़ना था. यहां आज भी स्टीम इंजन वाली टॉय ट्रेन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. धुंध से घिरा यह छोटा-सा स्टेशन और पास मौजूद रेलवे संग्रहालय हिमालयी रेलवे के इतिहास का जीवंत रूप दिखाते हैं.

लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन

लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन अपनी शानदार वास्तुकला के कारण किसी महल से कम नहीं लगता. इसका निर्माण साल 1914 में शुरू हुआ और बाद के सालों में पूरा हुआ. इसे ब्रिटिश वास्तुकार जे.एच. हॉर्निमन ने डिजाइन किया था. स्टेशन की इमारत में मुगल, राजस्थानी और ब्रिटिश वास्तुकला का सुंदर मेल दिखाई देता है. गुंबद, मेहराब और ऊंचे टावर इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं. आज यह उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों में से एक है और दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, मुंबई सहित कई बड़े शहरों को जोड़ता है.

चेन्नई का एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन

चेन्नई सेंट्रल को आज एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है. इसका निर्माण साल 1873 में शुरू हुआ था. इसे ब्रिटिश काल में मद्रास रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए बनाया गया था. लाल ईंटों से बनी इसकी गोथिक शैली की इमारत, ऊंचा क्लॉक टावर और मेहराबदार खिड़कियां इसे दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में शामिल करती हैं. आज यह चेन्नई को बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, कन्याकुमारी और देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण स्टेशन है.

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का निर्माण साल 1864 में दिल्ली जंक्शन के रूप में हुआ था. इसकी वास्तुकला लाल किले से प्रेरित है. लाल रंग की दीवारें, बुर्ज और किले जैसी बनावट इसे खास पहचान देती हैं. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनने से पहले यही राजधानी का प्रमुख रेलवे स्टेशन था. आज भी यह उत्तर भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल है और आगरा, जयपुर, अमृतसर, लखनऊ, वाराणसी सहित कई प्रमुख शहरों के लिए रेल संपर्क उपलब्ध कराता है. स्टेशन से बाहर निकलते ही पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक और लाल किले का ऐतिहासिक माहौल यात्रियों का स्वागत करता है.

ब्रिटिश काल के दूसरे रेलवे स्टेशन

इन स्टेशनों के अलावा भारत के कई दूसरे रेलवे स्टेशन भी औपनिवेशिक इतिहास की अहम विरासत हैं. कानपुर सेंट्रल का विकास 19वीं सदी के मध्य में उत्तर भारत के औद्योगिक केंद्र के रूप में हुआ. वहीं, इलाहाबाद जंक्शन जिसे आज प्रयागराज जंक्शन के नाम से जाना जाता है, साल 1859 से देश के प्रमुख रेलवे जंक्शनों में शामिल है. 

चेन्नई का रॉयपुरम रेलवे स्टेशन साल 1856 में शुरू हुआ था और इसे दक्षिण भारत का सबसे पुराना संचालित रेलवे स्टेशन माना जाता है. वहीं, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन का निर्माण 1874 में हुआ था और यह ताजमहल आने वाले पर्यटकों के लिए लंबे समय तक प्रमुख प्रवेश द्वार बना रहा. आज ये सारे रेलवे स्टेशन भारत के इतिहास, औपनिवेशिक दौर की इंजीनियरिंग, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं. 

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