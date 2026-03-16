Bihar SI Result 2026: बिहार पुलिस दारोगा भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजे जारी, इस लिंक से फटाफट करें चेक

BPSSC SI Result 2026: बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेस कमीशन ने बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

BPSSC SI Result 2026: बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेस कमीशन ने बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 35857 उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया है जो आगे के चरणों में शामिल होंगे. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए बिहार सब-इंस्पेक्टर के कुल 1799 पदों को भरा जाना है.

जनवरी में भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट और क्वॉलिफाइंग स्टेटस अब चेक कर सकते हैं. राज्य पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर पद के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. रिजल्ट के आधार पर यह निर्धारित होगा कि कौन से उम्मीदवार अगले चरण में पहुंचे हैं. मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब उम्मीदवार आयोग के ऑफिशियल पोर्टल पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

BPSSC SI Result 2026: वैकेंसी डिटेल्स

बिहार पुलिस के गृह विभाग में पदों को भरने के लिए बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेस कमीशन भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है. ऑफिशियल डिटेल्स के मुताबिक इस साल की शुरुआत में आयोजित प्रीलिम्स परीक्षा में 65 लाख से अधिक आवेदकों ने भाग लिया. यह परीक्षा 18 जनवरी और 21 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी. मिनिमम क्वॉलिफाइंग मार्क्स और कैटिगरी कट ऑफ हासिल करने वाले उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे.

आयोग की उपलब्ध वैकेंसी की संख्या से बीस गुना अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किए जाने की उम्मीद है. इन शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा के अगले चरण में बैठने की अनुमति दी जाएगी.

BPSSC SI Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-

- ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं.

- Result या Latest Updates सेक्शन खोलें.

- Bihar Police SI Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- आपका मेरिट लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- इसे डाउनलोड करें और इसमें अपना रोल नंबर सर्च करें.

- रिजल्ट पीडीएफ को अपने पास सेव करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

Bihar Police SI Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

BPSSC SI Result 2026: रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा?

बिहार एसआई प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद अब पास हुए उम्मीदवार अगले चरण की तैयारी करेंगे जो मेन्स एग्जाम होगा. बिहार पुलिस मेन्स एग्जाम 19 अप्रैल 2026 को आयोजित होने की उम्मीद है. मेन्स एग्जाम में लैंग्वेज और जनरल नॉलेज से जुड़े दो पेपर होंगे. पेपर I लैंग्वेज (सामान्य हिंदी) की योग्यता परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 30% नंबर लाने होंगे. पेपर II जनरल नॉलेज में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान और गणित से सवाल पूछे जाएंगे.

मेन्स एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवारों को बाद में फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट देनी होगी. संबंधित अधिकारियों ने उम्मीदवारों को बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आगे की जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से जाने की सलाह दी है.

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