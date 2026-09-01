BPSC TRE 4.O स्थगित होने से शिक्षक भर्ती के 32 हजार से ज्यादा पद प्रभावित, जानें आगे क्या कदम उठाएं उम्मीदवार

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1 सितंबर से बिहार विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE) 4.O की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी लेकिन बीपीएससी ने इसे स्थगित कर दिया है, जानें पूरा मामला और उम्मीदवारों को अब आगे क्या करना चाहिए...
BPSC TRE 4.O Notification 2026: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE) 4.O की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी है. कमीशन के पहले के शेड्यूल के मुताबिक, इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो 1 सितंबर से खुलना था, लेकिन यह प्लानिंग के मुताबिक नहीं शुरू हो पाया. कमीशन ने इस फैसले के पीछे प्रक्रियात्मक बदलाव को वजह बताया है. इसके अलावा बीपीएससी ने बताया है कि रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया के रिवाइज्ड शेड्यूल का ऐलान जल्द ही किया जाएगा.
यह भर्ती, विज्ञापन संख्या 14/2026 के तहत बिहार के स्कूलों में शिक्षकों के पदों के लिए होनी है. बीपीएससी पहले ही शिक्षकों की 32,388 वैकेंसी का ऐलान कर चुका है. बीसीएससी के इस फैसले के बाद कैंडिडेट्स को अब कमीशन के नई तारीखों के ऐलान का इंतजार करना होगा. हालांकि, आवेदन प्रक्रिया स्थगित होने का यह मतलब बिलकुल भी नहीं है कि इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है. भर्ती प्रक्रिया जरूर होगी लेकिन आवेदन शेड्यूल को संशोधित किया जाएगा. अभी परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी किया जाना बाकी है.
इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 32,388 पदों पर भर्तियां की जानी है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वैकेंसी शामिल है. पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के 3,847 पद, छठी से आठवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के 8,563 पद, नौवीं और दसवीं कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के 3,877 पद और 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों के कुल 16,101 पदों पर भर्तियां की जानी है.
बिहार में शिक्षक पद के इच्छुक उम्मीदवारों के लगातार विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर परीक्षा स्थगित की गई है. उम्मीदवारों ने परीक्षा की प्रस्तावित संरचना, निगेटिव मार्किंग और भर्ती प्रक्रिया के दूसरे पहलुओं पर चिंता जताई है. इसमें से सबसे बड़ा मुद्दा एग्जाम पैटर्न से जुड़ा है. उम्मीदवारों की मांग है कि यह परीक्षा एक ही चरण में कराई जाए. उनका तर्क था कि परीक्षा की संरचना में बदलाव से भर्ती प्रक्रिया लंबी हो सकती है.
विरोध प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों से बातचीत के बाद बिहार सरकार ने टीआरई 4.0 को एक ही चरण में आयोजित करने पर सहमति जताई थी. अब आवेदन प्रक्रिया को स्थगित करने से भर्ती प्रक्रिया में एक और अनिश्चितता जुड़ गई है.
उम्मीदवार अब 1 सितंबर 2026 से शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते. अब उम्मीदवारों को संशोधित कार्यक्रम और बीपीएससी के जारी किए गए नए निर्देश का इंतजार करना होगा. उम्मीदवार इस समय का इस्तेमाल अपने शैक्षणिक और पात्रता से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में कर सकते हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन विंडो खुदने के बाद वे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फटाफट पूरी कर सकें.
ध्यान रखें, बीपीएससी ने अभी तक आवेदन शुरू होने की नई तारीख की घोषणा नहीं की है. उम्मीदवारों को सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही किसी भी भ्रामक जानकारी के बजाय बीपीएससी वेबसाइट के माध्यम से जारी किए गए ऑफिशियल अपडेट्स पर ही भरोसा करना चाहिए.