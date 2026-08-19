बिहार में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, 32 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान, जानें कब से भर पाएंगे फॉर्म

बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम (TRE) 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जानें कौन कर सकता है इनके लिए आवेदन और फॉर्म भरने से पहले किन बातों का रखें ख्याल...

BPSC TRE 4.0 Notification 2026: अगर आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं तो बिहार आपके लिए बढ़िया मौका लेकर आया है. बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम (TRE) 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके मुताबिक, कमीशन TRE 4 के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू करेगा. इस शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 है.

बीपीएससी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इससे जुड़ी जानकारी दी. पोस्ट में लिखा गया- 'विज्ञापन संख्या-14/2026 के तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 01 सितंबर 2026 से शुरू होगी. शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2026 तथा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. विस्तृत सूचना एवं आवेदन संबंधी दिशा-निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट http://bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध हैं.'

विज्ञापन संख्या-14/2026 के तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।



ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 01 सितंबर 2026 से शुरू होगी। शुल्क भुगतान की अंतिम… pic.twitter.com/he42Gf3CQu — Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) August 18, 2026

BPSC TRE 4.0 Notification 2026: बिहार के सीएम ने क्या किया था ऐलान?

बीपीएससी इस साल कुल 32,388 स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए पूरी तरह से तैयार है. इन पदों के लिए आवेदन फीस देने की शुरुआत 1 सितंबर से होगी और इसकी आखिरी तारीख 29 सितंबर 2026 है. उम्मीदवार शिक्षकों के इन पदों के लिए एक बार एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होने के बाद कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे.

इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया था कि शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम (TRE) 4 के अंतर्गत 32,388 पदों पर भर्तियों के लिए अनुरोध भेजा है. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विभिन्न विद्यालय स्तरों पर वैकेंसी का आवंटन निम्नानुसार किया गया है-

पहली से पांचवीं कक्षा- 3847 पद

छठी से आठवीं कक्षा- 8,563 पद

9वीं से 10वीं कक्षा- 3,877 पद

11वीं से 12वीं कक्षा- 16,101 पद

BPSC TRE 4.0 Notification 2026: फॉर्म भरने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार ध्यान रखें कि फीस पेमेंट की आखिरी तारीख और ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख अलग-अलग है. सिर्फ आवेदन शुल्क के पेमेंट से ही आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी. उम्मीदवारों को इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा. आखिरी तारीख का इंतजार न करें और आवेदन लिंक एक्टिव होते ही जल्द से जल्द अप्लाई करें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ध्यान से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें क्योंकि टीचिंग पोस्ट के हिसाब से पात्रता मानदंड अलग हो सकते हैं.

