एजुकेशन

BPSC Revised Exam Calendar 2026: BPSC ने जारी किया 2026 की सरकारी परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें किस दिन होगा कौन सा एग्जाम

BPSC Exam Calendar 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपना बहुप्रतीक्षित एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है. आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है. जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Feb 19, 2026, 11:14 AM IST

BPSC Revised Exam Calendar 2026: BPSC ने जारी किया 2026 की सरकारी परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें किस दिन होगा कौन सा एग्जाम

BPSC Revised Exam Calendar 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

BPSC Exam Calendar 2026: अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं या बिहार की सरकारी परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए अहम खबर है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपना बहुप्रतीक्षित एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है. आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है.

एग्जाम कैलेंडर 70वीं और 71वीं कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम (CCE), टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम (TRE 4.0), असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO), लोअर डिविजन क्लर्क (LDC) और दूसरी कई टेक्निकल और डिपार्टमेंटल पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं की जानकारी दी गई है. इन परीक्षाओं में पूरे राज्य से हजारों उम्मीदवार भाग लेते हैं इसलिए इसकी परीक्षा की तारीखों को जानकर अभी से तैयारी में जुट ज्यादा बेहद जरूरी है.

BPSC Revised Exam Calendar 2026: यहां चेक करें एग्जाम कैलेंडर

BPSC Exam Calendar 2026: कैसे करें डाउनलोड? 

उम्मीदवार ऑफिशियल  वेबसाइट से बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2026 डाउनलोड करने के लिए यहां बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर उपलब्ध Exam Calendar सेक्शन पर क्लिक करें.
- संशोधित 2026 कैलेंडर लिंक खोलें और Click to Download को सिलेक्ट करें. 
- पीडीएफ फाइल को सेव करें और अपनी परीक्षा से संबंधित तारीखों को चेक करें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बीपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2026 की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के संपर्क में रहें.

