एजुकेशन

BPSC ASO Result 2025: बीपीएससी एएसओ प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी होने के बाद अब आगे क्या? जानें कैसे होगा सिलेक्शन

BPSC ASO Result 2025: बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर प्रीलिम्स एग्जाम 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें अब आगे सिलेक्शन प्रोसेस में उम्मीदवारों को किस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा?

जया पाण्डेय

Updated : Dec 24, 2025, 10:50 AM IST

BPSC ASO Result 2025: बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर प्रीलिम्स एग्जाम 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी वे ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की प्रीलिम्स परीक्षा 10 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी. 

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य बिहार राज्य प्रशासन में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 41 पदों को भरना है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 60,517 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें से 668 उम्मीदवारों को अगले चरण यानी मेन्स की परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया गया. रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है. इसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और कैटिगरी कट ऑफ मार्क्स शामिल हैं. 

BPSC ASO Result 2025 कैसे चेक करें रिजल्ट?

बीपीएससी एएसओ रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर Result सेक्शन पर क्लिक करें.
- Assistant Section Officer Preliminary Competitive Examination 2025 Result के लिंक पर क्लिक करें.
- अब पीडीएफ के फॉर्मेट में आपका रिजल्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा.
- इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सुरक्षित रख लें.

इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें BPSC ASO Result 2025

BPSC ASO Result 2025: रिजल्ट जारी होने के बाद अब आगे क्या?

बीपीएससी एएसओ  प्रीलिम्स परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार अब मेन्स एग्जाम में बैठने के पात्र हैं. बीपीएससी मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम, आवेदन प्रक्रिया और विस्तृत पाठ्यक्रम के संबंध में एक अलग नोटिफिकेशन जारी करेगा. नोटिफिकेशन डारी होने के बाद उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर मेन्स एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा. सफल उम्मीदवारों का चयन मेन्स एग्जाम में उनके प्रदर्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा.

