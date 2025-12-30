BPSC AEDO 2025: बीपीएससी ने एईडीओ 2025 परीक्षा की कैंसिल, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट

BPSC ने अपरिहार्य कारणों से असिस्टेंट एजुकेशन डेवलेपमेंट ऑफिसर (AEDO) 2025 की परीक्षा स्थगित कर दी है. यहां जानें डिटेल्स...

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपरिहार्य कारणों से असिस्टेंट एजुकेशन डेवलेपमेंट ऑफिसर (AEDO) 2025 की परीक्षा स्थगित कर दी है. आयोग के इस फैसले से लगभग 9.7 लाख उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं. आयोग ने बताया है कि रिवाइज्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर की जाएगी.

इससे पहले BPSC AEDO 2025 की लिखित परीक्षा 10 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित करने वाला था. हालांकि अप्रत्याशित परिस्थितियों का हवाला देते हुए आयोग ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है जो कुल 935 खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है.

BPSC AEDO 2025: एग्जाम पैटर्न

भर्ती योजना के अनुसार उम्मीदवारों को तीन वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों में शामिल होना होगा जिनमें से प्रत्येक 100 अंकों का होगा. फाइनल सिलेक्शन लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर होगा.

BPSC AEDO 2025: कितने पदों पर भर्तियां?

कुल खाली पदों के कैटिगरी वाइज भर्ती डिटेल्स यूं हैं- सामान्य वर्ग के लिए 375 पद, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) के लिए 93 पद, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 150 पद, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 10 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 168 पद, पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 112 पद और पिछड़ा वर्ग कैटिगरी के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 28 पद हैं.

BPSC AEDO 2025: कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

इस बीच आयोग ने पुष्टि की है कि परीक्षा स्थगित होने के बावजूद 9 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए बीपीएससी एईडीओ एडमिट कार्ड 2025 3 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संशोधित परीक्षा कार्यक्रम और आगे के निर्देशों के संबंध में अपडेट के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल बीपीएससी वेबसाइट देखें.

