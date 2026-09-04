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बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, जानें कैसे होगा सिलेक्शन और कितनी मिलेगी सैलरी

अगर आप बैंक जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो बैंक ऑफ इंडिया में आपके लिए सुनहरा मौका है, जानें डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 04, 2026, 01:05 PM IST

बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, जानें कैसे होगा सिलेक्शन और कितनी मिलेगी सैलरी

बैंक ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी का मौका. (Image: AI)

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BOI Recruitment 2026: अगर आप बैंक में सरकारी जॉब पाना चाहते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए अधिकारी बनने का मौका लाया है. बीओआई ने कुल 249 अधिकारी पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी और उम्मीदवार 25 सितंबर 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं. 

BOI Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवार बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जरूरी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा को चेक कर सकते हैं. उम्मीदवारों को अपना आवेदन जमा करने से पहले सभी पात्रता शर्तों को जरूर सावधानी से देख लेना चाहिए. 

BOI Recruitment 2026: कैसे होगा सिलेक्शन?

उम्मीदवारों का चयन आवेदकों और पात्र उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर ऑनलाइन एग्जाम या पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से होगा. इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम 125 नंबरों की होगी और इसके लिए उम्मीदवारों को 100 मिनट का समय दिया जाएगा. इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 नंबर और पद से जुड़े प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे. इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मौजूद होंगे. 

इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम सिर्फ क्वॉलिफाइंग नेचर का है. इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए मान्य नहीं होंगे. इस परीक्षा को पास करने के लिए सामान्य और इडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों को इंग्लिश लैंग्वेज औप प्रोफेशनल नॉलेज दोनों परीक्षाओं में कम से कम 35 नंबर लाने होंगे. इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी. हर गलत जवाब के लिए एक चौथाई नंबर काट लिए जाएंगे. 

बैंक ऑफ इंडिया एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग मेरिट लिस्ट जारी करेगा. इस लिस्ट में ऑनलाइन एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू में मिले नंबरों के आधार पर उम्मीदवारों को रैंक मिलेगी.

BOI Recruitment 2026: कितनी लगेगी फीस? 

सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटिगरी के उम्मीदवारों को 1,180 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग कैटिगरी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है. उम्मीदवार मास्टर, वीजा या रुपे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, क्यूआर या यूपीआई के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं. 

BOI Recruitment 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

जिन उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा, उन्हें उनके संबंधित वेतनमान के मुताबिक बेसिक सैलरी के साथ-साथ दूसरे लागू भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी. 


अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है. 

यहां क्लिक करके चेक करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन

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