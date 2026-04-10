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BITSAT 2026 सेशन 1 का एडमिट कार्ड, bits-pilani.admissions.ac.in से ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

BITSAT Admit Card 2026: BITS पिलानी आज  BITSAT 2026 का एडमिट कार्ड जारी करने वाला है. जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे हॉल टिकट और दूसरी जानकारियां...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 10, 2026, 02:37 PM IST

BITSAT 2026 सेशन 1 का एडमिट कार्ड, bits-pilani.admissions.ac.in से ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

BITSAT Admit Card 2026 (Image: Official Website Screengrab)

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BITSAT Admit Card 2026: BITS पिलानी यानी बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस आज  BITSAT 2026 का एडमिट कार्ड जारी करने वाला है. इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bits-pilani.admissions.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर पाएंगे. ऑफिशियल शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 10 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 तक BITSAT 2026 के सेशन 1 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे. 

एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम सेंटर का पता जैसी अहम जानकारी होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव होते ही इसे डाउनलोड कर लें. 

BITSAT Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

BITSAT 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
-  बिट्स पिलानी की ऑफिशियल वेबसाइट bits-pilani.admissions.ac.in पर जाएं.
- BITSAT 2026 के एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें और कैप्चा कोड भरें.
- सबमिट का बटन क्लिक करके ही आपको एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट अपने पास सेव रख लें.

BITS Pilani ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर, फोटो और साइन, परीक्षा की तारीख और समय, एग्जाम सेंटर का नाम और पता, रिपोर्टिंग टाइम जैसी जानकारियां शामिल होंगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दी गई डिटेल्स को चेक कर लें और किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत एग्जाम अथॉरिटी से या 01596-255294 नंबर से संपर्क करें. परीक्षा के दिन एग्जाम सेंटर पर  BITSAT 2026 के एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी और वैलिड फोटो आईडी कार्ड साथ लेकर जाएं.

BITSAT Admit Card 2026: BITSAT सेशन 2 रजिस्ट्रेशन डीटेल्स

BITSAT 2026 सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 अप्रैल से 2 मई 2026 तक चलेगी. सेशन 2 की परीक्षा 24, 25 और 26 मई 2026 को आयोजित होने वाली है और एडमिट कार्ड मई 2026 के दूसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बीआईटीएस पिलानी में उपलब्ध डिग्री प्रोग्राम जैसे बीई, एमएससी और बीफार्मा में एडमिशन पाने का मौका मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों से ऑफिशियल वेबसाइट bits-pilani.admissions.ac.in को विजिट करने की सलाह दी जाती है.

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