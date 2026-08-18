Bihar STET 2026 के लिए फॉर्म भरे जाने शुरू, कहीं निकल न जाए मौका! जानें पात्रता से लेकर फीस तक की डिटेल्स

अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बता दें कि बिहार STET के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जानें कब है आवेदन की आखिरी तारीख और इसका फॉर्म भरने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता...

Bihar STET 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (बीएसईबी) बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलटी टेस्ट (STET) 2026 का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर चुका है. अब इसके लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं. STET का पेपर 1 माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए और पेपर 2 उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवार 31 अगस्त 2026 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.

Bihar STET 2026: कैसे कर पाएंगे आवेदन?

बिहार STET कोई सीधी भर्ती एग्जाम नहीं है बल्कि यह एक पात्रता परीक्षा है. इसके लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, कैटिगरी के नियम और डॉक्यूमेंट्स से जुड़े डिटेल्स को जान लेना चाहिए. सबसे पहले उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसके बाद ओटीपी के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर वेरिफाई करना होगा, अपने व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारियां भरनी होंगी, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और ऑनलाइन आवेदन शुल्क पे करना होगा.

Bihar STET 2026: कितनी लगेगी एप्लीकेशन फीस?

निर्धारित नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है. सामान्य, ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग और ईबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए 960 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1,440 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवार को एक पेपर के लिए 760 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपयों का आवेदन शुल्क देना होगा. बिहार से बाहर के उम्मीदवारों को बिहार आरक्षण नियमों का फायदा नहीं मिलेगा और उन्हें सामान्य वर्ग के उम्मीदवार जितना ही आवेदन शुल्क देना होगा.

Bihar STET 2026: कौन कर सकता है अप्लाई?

इसके लिए आयु सीमा 1 अगस्त 2026 तक 21 साल से 42 साल निर्धारित की गई है. पेपर 1 के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए (कुछ विशिष्ट शर्तें भी लागू हैं). पेपर 2 के लिए पोस्टग्रेजुएशन के साथ बीएड या दूसरी समकक्ष योग्यता होनी जरूरी है. मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स और दूसरे विषयों के लिए पात्रता मानदंड अलग-अलग हैं.

Bihar STET 2026: क्या है सिलेक्शन की प्रक्रिया?

दोनों ही पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आयोजित किया जाएगा. हर पेपर में 150 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे जो 150 नंबरों के होंगे. इसमें सब्जेक्ट से जुड़े 100 नंबर के सवाल और 50 नंबर के शिक्षण कला और अन्य दक्षता से जुड़े सवाल होंगे. इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वॉलिफाइंग मार्क्स 50 प्रतिशत, बैकवर्ड क्लास के लिए 45.5 प्रतिशत, ईबीसी के लिए 42.5 प्रतिशत और एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए 40 फीसदी है.

अगर परीक्षा का आयोजन अलग-अलग तारीखों या एक से ज्यादा शिफ्ट में हुआ तो स्कोर को नॉर्मलाइज्ड किया जा सकता है. ऐसे में क्वॉलिफिकेशन का निर्धारण रॉ स्कोर की जगह नॉर्मलाइज्ड स्कोर के जरिए किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट https://stetregistration.cbrt.co.in/ चेक करने की सलाह दी जाती है.

यहां पढ़ें Bihar STET 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन https://stetregistration.cbrt.co.in/STET%202026%20Advt.pdf

यहां क्लिक करके भरें Bihar STET 2026 का फॉर्म