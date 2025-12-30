FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

एजुकेशन

Bihar SI Admit Card 2025: BPSSC ने जारी किया बिहार एसआई भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, bpssc.bihar.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

BPSSC ने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर SI भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. bpssc.bihar.gov.in पर जाकर इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट...

जया पाण्डेय

Dec 30, 2025, 10:18 AM IST

Bihar SI Admit Card 2025: BPSSC ने जारी किया बिहार एसआई भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, bpssc.bihar.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Bihar SI Admit Card 2025

Bihar SI Admit Card  2025: बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन BPSSC ने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर SI भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. बिहार पुलिस की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 18 और 19 जनवरी 2026 में दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा सकेंगे. 

Bihar SI Admit Card  2025: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार अपना बिहार एसआई भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर Bihar Police सेक्शन पर क्लिक करें.
- Bihar Police SI E-Admit Card 2025 का लिंक खोलें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.
- अपने डिटेल्स डालकर सबमिट करें और अपने एडमिट कार्ड की प्रिंट डाउनलोड कर लें.

Bihar SI Admit Card  2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक 

Bihar SI Admit Card  2025 उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड उन्हें डाक से नहीं भेजा जाएगा इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड समय रहते ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी ले जानी जरूरी है क्योंकि इसके बिना एग्जाम सेंटर में एंट्री की इजाजत नहीं दी जाएगी. एडमिट कार्ड के साथ अपनी एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि भी जरूर ले जाएं.

Bihar SI Admit Card  2025: अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? 

जो उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, वे 9 जनवरी 2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच पटना स्थित बीपीएससी ऑफिस से व्यक्तिगत रूप से अपना डुप्लीकेट ई-एडमिट कार्ड पा सकते हैं. इसके लिए उन्हें एप्लीकेशन एकनॉलेजमेंट कॉपी, वैलिड फोटो आईडी कार्ड अपने साथ ले जाना होगा.

Bihar SI Admit Card  2025: परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय

पहली शिफ्ट की परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग का समय सुबह 8:30 बजे है और दूसरी शिफ्ट के लिए दोपहर 1 बजे है. किसी भी परिस्थिति में देर होने पर उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें और परीक्षा में बैठने से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

