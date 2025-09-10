T20I में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, ये भारतीय खिलाड़ी टॉप पर
Vidur Niti: जीवन में कभी भी अकेले नहीं करने चाहिए ये काम, व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है नुकसान
Bihar SET 2025: बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक लोग दें ध्यान! इस तारीख से शुरू होगा बिहार एसईटी के लिए रजिस्ट्रेशन
Kurukshetra Release Date: पहली बार ओटीटी पर छिड़ेगी महाभारत, इस तारीख को Netflix पर 'कुरुक्षेत्र' होगी रिलीज
'अब तुम्हें UAE के खिलाफ भी बुमराह चाहिए?' अगर Jasprit Bumrah आज खेले तो हड़ताल करेंगे ये दिग्गज, गौतम गंभीर को लताड़ा
Fastest Way To Cure Uric Acid: ये देसी उपाय तोड़ देंगे जोड़ों में जमा हो रहे यूरिक एसिड के क्रिस्टल, दर्द-सूजन से मिलेगा आराम
UPSSSC PET 2025 Answer Key: यूपीएसएसएससी पीईटी की आंसर की upsssc.gov.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक
Pitru Paksha 2025: पितृदोष से हैं परेशान तो पितृपक्ष के 15 दिनों में अपना लें ये नियम, पितरों का मिलेगा आशीर्वाद
IOCL Recruitment 2025: Engineers के इस सरकारी कंपनी में बंपर भर्तियां, इस तारीख से पहले फटाफट करें अप्लाई
Leather vs Fabric Sofa: लेदर या फेब्रिक, सेहत के लिहाज से कौन सा सोफा होता है बेहतर?
एजुकेशन
अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के इच्छुक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है, बिहार बोर्ड ने STET 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यहां चेक करें सारे डिटेल्स...
Bihar SET 2025: बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड BSEB ने बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET 2025 की घोषणा कर दी है. इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10 सितंबर 2025 को जारी की जा चुकी है जिसमें पात्रता, तारीखें, आवेदन के स्टेप्स, फीस और एग्जाम प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स दिए गए हैं.
बिहार के स्कूलों में कक्षा 8 से 12 तक के शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवार secondary.biharboardonline.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर 2025 तक चलेगा.
नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख: 10 सितंबर 2025
आवेदन शुरू होने की तारीख: 11 सितंबर 2025
आवेदन करने और शुल्क भुगतान करने की आखिरी तारीख: 19 सितंबर 2025 (रात 11:59 बजे तक)
परीक्षा की तारीखें: 4 से 25 अक्टूबर 2025
रिजल्ट की तारीख: 1 नवंबर 2025
कक्षा 8-10 (माध्यमिक शिक्षक) के लिए: स्नातक + बी.एड./बी.एल.एड.
कक्षा 11-12 (वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक) के लिए: स्नातकोत्तर डिग्री + बी.एड./बी.एल.एड.
आयु सीमा: 1 अगस्त 2025 तक 21 से 37 वर्ष (सरकारी नियमानुसार छूट).
सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 960 रुपये (एक पेपर), 1140 रुपये (दोनों पेपर)
एससी/एसटी/दिव्यांग: 760 रुपये (एक पेपर), 1140 रुपये (दोनों पेपर)
STET 2025 दो पेपरों में आयोजित किया जाएगा:
पेपर I: माध्यमिक स्तर के लिए (कक्षा 8-10)
पेपर II: वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए (कक्षा 11-12)
परीक्षा अक्टूबर में आयोजित की जाएगी और एडमिट कार्ड के डिटेल्स बाद में शेयर किए जाएंगे.
- secondary.biharboardonline.com पर जाएं.
-'Apply for Bihar STET 2025' पर क्लिक करें.
- अपने पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशन डिटेल्स सावधानीपूर्वक भरें.
- फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.
- शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए फॉर्म और पेमेंट पर्जी की एक प्रति सुरक्षित रखें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.