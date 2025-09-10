Add DNA as a Preferred Source
Bihar SET 2025: बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक लोग दें ध्यान! इस तारीख से शुरू होगा बिहार एसईटी के लिए रजिस्ट्रेशन

अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के इच्छुक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है, बिहार बोर्ड ने STET 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यहां चेक करें सारे डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 10, 2025, 04:07 PM IST

Bihar SET 2025: बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक लोग दें ध्यान! इस तारीख से शुरू होगा बिहार एसईटी के लिए रजिस्ट्रेशन

Bihar SET 2025 (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

Bihar SET 2025: बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड BSEB ने बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET 2025 की घोषणा कर दी है. इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10 सितंबर 2025 को जारी की जा चुकी है जिसमें पात्रता, तारीखें, आवेदन के स्टेप्स, फीस और एग्जाम प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स दिए गए हैं. 

बिहार के स्कूलों में कक्षा 8 से 12 तक के शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवार secondary.biharboardonline.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर 2025 तक चलेगा.

Bihar STET 2025 की अहम तारीखें-

नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख: 10 सितंबर 2025
आवेदन शुरू होने की तारीख: 11 सितंबर 2025
आवेदन करने और शुल्क भुगतान करने की आखिरी तारीख: 19 सितंबर 2025 (रात 11:59 बजे तक)
परीक्षा की तारीखें: 4 से 25 अक्टूबर 2025
रिजल्ट की तारीख: 1 नवंबर 2025

Bihar STET 2025 कौन कर सकते है आवेदन?

कक्षा 8-10 (माध्यमिक शिक्षक) के लिए: स्नातक + बी.एड./बी.एल.एड.
कक्षा 11-12 (वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक) के लिए: स्नातकोत्तर डिग्री + बी.एड./बी.एल.एड.
आयु सीमा: 1 अगस्त 2025 तक 21 से 37 वर्ष (सरकारी नियमानुसार छूट).

Bihar STET 2025 आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 960 रुपये (एक पेपर), 1140 रुपये (दोनों पेपर)
एससी/एसटी/दिव्यांग: 760 रुपये (एक पेपर), 1140 रुपये (दोनों पेपर)

Bihar STET 2025 एग्जाम डिटेल्स

STET 2025 दो पेपरों में आयोजित किया जाएगा:
पेपर I: माध्यमिक स्तर के लिए (कक्षा 8-10)
पेपर II: वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए (कक्षा 11-12)

परीक्षा अक्टूबर में आयोजित की जाएगी और एडमिट कार्ड के डिटेल्स बाद में शेयर किए जाएंगे.

Bihar STET 2025 आवेदन कैसे करें

- secondary.biharboardonline.com पर जाएं.
-'Apply for Bihar STET 2025' पर क्लिक करें.
- अपने पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशन डिटेल्स सावधानीपूर्वक भरें.
- फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.
- शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए फॉर्म और पेमेंट पर्जी की एक प्रति सुरक्षित रखें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

