Bihar Police: बिहार में दरोगा बनने का सुनहरा मौका, करीब 1800 पदों पर निकली SI की भर्ती, बस एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

Bihar Police SI Recruitment 2025 Notification: बिहार पुलिस ने करीब 1800 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्तियां निकली है. इस लेख में आपको आवेदन तिथि, परीक्षा पैटर्न, और शारीरिक दक्षता परिक्षण से जुड़ी सभी जानकारी मिलेंगी.

Bihar Police SI Recruitment 2025 Notification: अगर आप भी सरकारी की नौकरी तैयारी कर रहे हैं और पुलिस में जाने की इच्छा है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर के 1799 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 26 सितंबर 2025 से 26 अक्तूबर 2025 तक जमा कर सकते हैं.

योग्यता

अगर इस भर्ती की योग्यता के बारे में बात करें तो म्मीदवार को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। यह योग्यता 01 अगस्त 2025 तक पूरी होनी चाहिए.

उम्र सीमा



इस भर्ती में अनारक्षित श्रेणियों के लिए सामान्यतः 20 से 37 वर्ष के बीच उम्र सीमा निर्धारित की गई है. वहीं, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है. जो भी उम्मीदवार इन मापदंड़ों को पूरा करते हैं तो वह इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

दो चरणों में होगी लिखित परीक्षा

अगर हम परीक्षा की बात करें तो इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को पहले प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी उसके बाद मुख्य परीक्षा पास करनी होगी. प्रारम्भिक परीक्षा 200 अंकों की होगी, इसमें 100 प्रश्न होंगे और समय 2 घंटे का होगा, इसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों के प्रश्न होंगे. जो उम्मीदवार 30% से कम अंक लाएंगे, वे मुख्य परीक्षा के लिए पास नहीं होंगे.

मुख्य परीक्षा: मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे। पहला पत्र सामान्य हिन्दी का होगा, इसमें कम से कम 30% अंक अनिवार्य हैं. दूसरा पत्र सामान्य अध्ययन, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता का होगा. दोनों में गलत उत्तर पर 0.2 अंक घटेंगे.

दो चरणों में शारीरिक दक्षता परीक्षा

शारीरिक परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाती है. पहला शारीरिक मानक परीक्षण (PST) है, जिसमें उम्मीदवार की ऊंचाई, छाती (विस्तारित और अविस्तारित) और वजन को मापा जाता है. दूसरा भाग शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) है, जिसमें दौड़ने, कूदने और शॉट पुट के माध्यम से शारीरिक सहनशक्ति और कौशल का परीक्षण किया जाता है.

