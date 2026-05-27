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Bihar Police Result 2026: बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी, इस लिंक से तुरंत चेक करें मेरिट लिस्ट में अपना नाम

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Bihar Police Result 2026: बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी, इस लिंक से तुरंत चेक करें मेरिट लिस्ट में अपना नाम

Bihar Police Result 2026: CSBC ने 19,838 वैकेंसी के लिए आयोजित की गई सिपाही भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इसमें 12,509 पुरुष, 7,312 महिला और 17 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया है, जानें कैसे देखें नतीजे...

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Jaya Pandey

Updated : May 27, 2026, 06:05 PM IST

Bihar Police Result 2026: बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी, इस लिंक से तुरंत चेक करें मेरिट लिस्ट में अपना नाम

Bihar Police Result 2026 (फाइल फोटो)

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Bihar Police Result 2026: बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं. सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल यानी CSBC ने 19,838 वैकेंसी के लिए आयोजित की गई भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है.  उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 17 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इनमें से 13,30,121 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे. फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई है.

सीएसबीसी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 19,838 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. इनमें से 12,509 पुरुष उम्मीदवार हैं, जबकि बिहार की 7,312 महिला उम्मीदवारों का चयन हुआ है. इस भर्ती प्रक्रिया में 17 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों का भी चयन हुआ है. चयनित 16,852 उम्मीदवारों को बिहार पुलिस में नियुक्त किया जाएगा, जबकि 2,986 उम्मीदवार बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में शामिल होंगे. 

चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग जिलों जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, भागलपुर, सीवान, पूर्णिया, पूर्वी/पश्चिमी चंपारण में नियुक्ति मिली है. कुछ उम्मीदवारों को BSAP-14 पटना, BSAP-17 बोधगया, BSAP-13 दरभंगा, BSAP-19 बेगूसराय, BSAP महिला बटालियन सासाराम जैसे BSAP बटालियनों में भी तैनाती दी गई है.

Bihar Police Result 2026: कैसे चेक करें बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना बिहार पुलिस कॉन्टेबल का रिजल्ट चेक कर सकते हैं-
- सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं.
- Results: Final Selection List of Candidates for the Post of Constable in Bihar Police. (Advt. No. 01/2025) के लिंक पर क्लिक करें.
- रिजल्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में खुलेगा और उम्मीदवार Ctrl+F फंक्शन का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर चेक कर पाएंगे.

Bihar Police Result 2026 देखने का डायरेक्ट लिंक

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