Homeएजुकेशन

एजुकेशन

Bihar Police Bharti: CSBC ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का PET शेड्यूल किया जारी, जानें कब और कहां होगा फिजिकल टेस्ट

CSBC Bihar Constable Vacancy 2025: सीएसबीसी ने बिहार पुलिस में 19,838 सिपाही के पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए फॉर्म 18 मार्च से 25 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे गए थे.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 18, 2025, 05:31 PM IST

Bihar Police Bharti: CSBC ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का PET शेड्यूल किया जारी, जानें कब और कहां होगा फिजिकल टेस्ट

Bihar Police Constable Recruitment

Bihar Police Constable PET Schedule: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ़ कांस्टेबल (CSBC) ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 (Bihar Police Constable PET Schedule) के लिए फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी PET का शेड्यूल जारी कर दिया है. सभी उम्मीदवार बोर्ड की आधिकाकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर अपना पीईटी की डेट, टाइम और वेन्यू देख सकते हैं.

बता दें कि CSBC ने बिहार पुलिस में 19,838 सिपाही के पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 मार्च 2025 से शुरू हुई थी और 25 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे गए थे. इस भर्ती प्रक्रिया का पहला स्टेप फिजिकल टेस्ट है, जिसका अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव होने की वजह से उसको होल्ड कर दिया गया था. बिहार चुनाव खत्म होने के बाद बोर्ड ने PET की डेट जारी कर दी है.

Bihar Police Constable PET Admit Card 2025 ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2 : होपेज पर 'Bihar Police' सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें.
स्टेप 3 : PET Schedule/Admit Card लिंक पर जाएं.
स्टेप 4 : अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जनतिथि डालें.
स्टेप 5 : आपके PET का डेट, टाइम और वेन्यू का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा.

एडमिट कार्ड यहां से भी कर सकते हैं प्राप्त

अगर कोई अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहा है तो वह ऑफलाइन भी एडिमिट कार्ड प्राप्त कर सकता है. इसके लिए 12 या 13 दिसंबर 2025 को पटना स्थित सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड जाना होगा. बैक हार्डिंग रोड (सचिवालय हाल्ट के निकट) सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन नंबर बताकर अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

