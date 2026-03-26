Bihar Jeevika Result 2026: जारी हो गया BRLPS बिहार जीविका का रिजल्ट? जानें नतीजों के बाद आगे क्या होगा

BJP जारी करेगी TMC के खिलाफ चार्जशीट, अमित शाह 28 मार्च को जाएंगे बंगाल | पीएम नरेंद्र मोदी लगभग 11,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का 28 तारीख को उद्घाटन करेंगे. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय पारगमन प्रणालियों में निर्बाध एकीकरण के साथ एक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में योजनाबद्ध किया गया है. हवाई अड्डे में एक मल्टी-मॉडल कार्गो हब भी शामिल है, जिसे सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है. हवाई अड्डे की शुरुआत में प्रति वर्ष 12 मिलियन यात्रियों (एमपीपीए) की यात्री प्रबंधन क्षमता होगी, जिसकी स्केलेबिलिटी 70 एमपीपीए तक होगी: प्रधान मंत्री कार्यालय | पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं- पुलिस, लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर कोई भीड़ नहीं, अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील, पेट्रोल पंपों पर बेवजह भीड़ ना लगाएं- पुलिस, अफवाह के चलते लोगो ने भीड़ लगा ली थी, कल जहां भारी भीड़ थी वहां आज सन्नाटा है, प्रशासन की अपील के बाद लोग माने | मिडिल ईस्ट जंग पर CM योगी का बयान, कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ रहे-योगी, 'अफवाहों के चलते सिलेंडर की ज्यादा बुकिंग', चुनौतियों का सामना करना होगा- योगी, जरूरी हो तभी पेट्रोल-डीजल लेने जाएं-योगी, मिलकर चलना ही राष्ट्रभक्ति है- CM योगी, दुनिया ईरान युद्ध से प्रभावित हो रही- योगी, कुछ लोग अव्यवस्था फैलाने में लगे हैं- योगी
एजुकेशन
Bihar Jeevika Result 2026: बिहार रूलर लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी (BRLPS) ने बिहार जीविका का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें डिटेल्स
Bihar Jeevika Result 2026: बिहार रूलर लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी (BRLPS) ने बिहार जीविका का रिजल्ट जारी कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर (बीपीएम) पद के लिए कट-ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं. हालांकि उम्मीदवारों को फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट को खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भारी ट्रैफिक की वजह से ऑफिशियल वेबसाइट काम नहीं कर रहा है.
BRLPS ने कई पदों के लिए भर्ती अभियान चलाया था जिसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर (बीपीएम), लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कॉर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट. कम्युनिटी कॉर्डिनेटर, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव जैसे पद शामिल हैं. इनके लिए लिखित परीक्षाएं 19 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की थीं और इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2025 को थी.
इन परीक्षाओं की आंसर की 18 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी और कुछ पदों के लिए ऑब्जेक्शन करने की अवधि 4 जनवरी 2026 तक खुली रही. बाद में रिस्पॉन्स शीट 13 फरवरी 2026 को उपलब्ध कराई गई थी.
BRLPS बिहार जीविका का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपने नतीजे चेक कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in पर जाएं.
- Recruitment या Result सेक्शन पर क्लिक करें.
- Bihar Jeevika Result 2026 को सर्च करें और उसपर क्लिक करें.
- अपना एप्लीकेशन नंबर/लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.
- अपना स्कोरकार्ड देखें और डाउनलोड करें.
कट ऑफ चेक करने का डायरेक्ट लिंक
रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट लेटर जारी होने से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नजर रखनी चाहिए. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट (अगर लागू हो) और आईडेंटिटी प्रूफ की ओरिजनल कॉपी की जरूरत होगी. बिहार जीविका भर्ती और दूसरी सरकारी नौकरियों के रिजल्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल BRLPS पोर्टल पर बने रहें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.