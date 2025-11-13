Bihar Jeevika Admit Card 2025: बिहार जीविका भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, brlps.in से ऐसे करें डाउनलोड

बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी ने बिहार जीविका भर्ती 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

Bihar Jeevika Admit Card 2025: बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी ने बिहार जीविका भर्ती 2025 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इसके लिए फॉर्म भरा था, वे ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए 2,747 पदों को भरा जाना है जिसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कॉर्डिनेटर, कम्युनिटी कॉर्डिनेटर जैसे पद शामिल हैं. इन पदों के लिए लिखित परीक्षाएं 19 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी.

Bihar Jeevika Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार अपने हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

- ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in पर जाएं.

- होमपेज पर Career सेक्शन पर क्लिक करें और Bihar Jeevika Recruitment 2025 Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड एंटर करें.

- आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट करें.

बिहार जीविका एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी डिटेल्स को वेरिफाई कर लें और सही टाइमिंग के मुताबिक ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचें. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है.

