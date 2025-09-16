नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले एजुकेशन लोन पर अब कोई ब्याज नहीं देना होगा, जानें बिहार की नीतीश सरकार ने स्टूडेंटस को खुश करने वाली और कौन सी योजनाओं का ऐलान किया है...

बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है. बिहार सरकार ने घोषणा की है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले एजुकेशन लोन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से यह जानकारी शेयर की और इस फैसले को स्टूडेंट्स पर वित्तीय बोझ कम करने वाला कदम बताया. साल 2016 से लागू योजना में लड़कों को 2 प्रतिशत और लड़की और दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए 1 प्रतिशत ब्याज निर्धारित था.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान

अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा ऋण राशि अब सभी आवेदकों के लिए पूरी तरह से ब्याज से मुक्त होगी.' पहले 2 लाख रुपये तक के ऋण 60 मासिक किश्तों (5 साल) में चुकाने होते थे. अब लोन चुकाने की अवधि बढ़ाकर अधिकतम 84 मासिक किश्तें (7 साल) कर दी गई है.

बिहार में 07 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 02 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 04 लाख रुपए का शिक्षा… — Nitish Kumar (@NitishKumar) September 16, 2025

2 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए लोन चुकाने की अवधि को आगे बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक किस्तों (10 साल) तक कर दिया गया है. इससे पहले लोन चुकाने की समय सीमा 84 मासिक किस्त यानी 7 साल तक सीमित थी.

नीतीश सरकार के इस कदम का महत्व

यह फैसला बिहार में हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़े सहायता उपाय के रूप में आया है जिससे वित्तीय तनाव और लोन चुकाने का दवाब दोनों कम होंगे. चुनावी साल में ऐसी घोषणा इसके राजनीतिक महत्व की ओर भी इशारा करता है.



