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Bihar DElEd Merit List 2026: बिहार डीएलएड की पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें नाम और जानें आगे की एडमिशन प्रोसेस

बिहार डीएलएड की पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें नाम और जानें आगे की एडमिशन प्रोसेस

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Bihar DElEd Merit List 2026: बिहार डीएलएड की पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें नाम और जानें आगे की एडमिशन प्रोसेस

अगर आपने बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपको बता दें कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एडमिशन के लिए पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है, जानें जिनका लिस्ट में नाम है, उन्हें आगे क्या करना होगा...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 27, 2026, 02:30 PM IST

Bihar DElEd Merit List 2026: बिहार डीएलएड की पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें नाम और जानें आगे की एडमिशन प्रोसेस

Bihar DElEd Merit List 2026 जारी. (Image: Official Website ScreenGrab)

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Bihar DElEd Merit List 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने आज, 27 अगस्त 2026 को बिहार डीएलएड 2026 की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने बिहार डीएलएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए क्वॉलिफाई कर लिया है और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है, वे ऑफिशियल वेबसाइट bsebdeled.com पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट स्टेट्स चेक कर सकते हैं. 

जिन उम्मीदवारों का नाम पहले सिलेक्शन लिस्ट में होगा, उन्हें 27 अगस्त से 31 अगस्त 2026 के बीच अपनी एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इस दौरान स्लाइड-अप प्रोसेस भी उपलब्ध रहेगा. यह एडमिशन प्रक्रिया बिहार डीएलएड पाठ्यक्रम के 2026-28 सत्र के लिए आयोजित की जा रही है. पहली सिलेक्शन लिस्ट में एडमिशन के लिए चयनित उम्मीदवारों की अलॉटमेंट डिटेल्स होंगी. मेरिट लिस्ट में उम्मीदवार अपना नाम, रैंक या मेरिट पोजीशन, कैटिगरी और अलॉट किए गए इंस्टीट्यूट को चेक कर सकते हैं. 

Bihar DElEd Merit List 2026: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे बिहार डीएलएड की पहली सिलेक्शन लिस्ट?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके बिहार डीएलएड की पहली मेरिट लिस्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bsebdeled.com पर जाएं.
- अब DElEd Admission या Counselling 2026 के सेक्शन को खोलें. 
- यहां आपको First Selection List 2026 का लिंक मिलेगा. इस पर क्लिक करें और मांगे गए जरूरी लॉगइन क्रेडेंशियल एंटर करें.
- अपने डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपको अपने अलॉटमेंट के डिटेल्स दिखाई देंगे. अपने एडमिशन स्टेटस और अलॉट हुए इंस्टीट्यूट को चेक करें. 
- इस सिलेक्शन लिस्ट या अलॉटमेंट डिटेल्स को डाउनलोड करें और निर्धारित समयसीमा के अंदर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करें. 

Bihar DElEd Merit List 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

Bihar DElEd Merit List 2026: सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने पर उम्मीदवारों को आगे क्या करना होगा?

जो उम्मीदवार बिहार डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें अपना बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड, स्कोरकार्ड या पहली सिलेक्शन लिस्ट या अलॉटमेंट डिटेल्स तैयार रखने होंगे. इसके अलावा उन्हें अपनी दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ सकती है. अपनी वैलिड आईडी प्रूफ, कैटिगरी सर्टिफिकेट(अगर लागू हो), निवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और अलॉटेड इंस्टीट्यूट के मांगे गए दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखें. 

कैंडिडेट्स को अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट से एडमिशन के लिए रिपोर्ट करने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को वेरिफाई करने की सलाह दी जाती है. जिन उम्मीदवारों का नाम पहली मेरिट लिस्ट में नहीं है, उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. बीएसईबी सिलेक्शन की दूसरी मेरिट लिस्ट 5 सितंबर 2026 को जारी करेगा.
 

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