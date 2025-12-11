Bihar D.El.Ed Admission 2026: बिहार डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी- माफिया मुख्तार के करीबी शादाब के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, अक्टूबर 2025 में लखनऊ से हुई थी गिरफ्तारी | गोवा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स की नई तस्वीर आई सामने, थाईलैंड पुलिस की हिरासत में दिखे

बिहार डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

इंदौर के खजराना गणेश मंदिर से निकला 'कुबेर का खजाना', 29 दानपेटियों की गिनती में जुटे 25 कर्मचारी

UPSC NDA CDS 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 840 वैकेंसी के लिए फटाफट करें अप्लाई

IPL नीलामी में अनसोल्ड रहने वाले 5 दिग्गज खिलाड़ी, किसी टीम ने नहीं लगाएगी थी बोली

Diabetes Management: क्या होती है Meal Sequencing? जिसकी मदद से ब्लड शुगर कंट्रोल में रखती हैं Samantha Ruth Prabhu

Bike Market: यहां मिलेगी 12 हजार रुपये में नई जैसी सेकंड हैंड बाइक, बेचने की भी सुविधा है मौजूद, जानें सब कुछ

एजुकेशन

एजुकेशन

Bihar DElEd Admission 2026 Update: बिहार यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए DElEd कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है. यहां जानें सारी डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 11, 2025, 12:54 PM IST

Bihar D.El.Ed Admission 2026

Bihar DElEd Admission 2026 Update:  बिहार यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए DElEd कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट bsebdeled.com पर DElEd जॉइंस एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 है।

2026 की डीईएलएड परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को योग्यता और वरीयता के आधार पर कॉलेजों का आवंटन किया जाएगा. इस परीक्षा के माध्यम से राज्य भर में 30,000 से अधिक सीटों पर योग्य उम्मीदवारों को एडमिशन दिया जाएगा. वेबसाइट पर डीईएलएड कोर्स में एडमिशन देने वाले 306 कॉलेजों के नाम और उपलब्ध सीटों की संख्या दी गई है. सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के टीचिंग पोस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे हालांकि इसके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा.

Bihar D.El.Ed Admission 2026: पात्रता मानदंड

शैक्षणिक योग्यता: बिहार डी.एल.एड. परीक्षा 2026 में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कक्षा 12 में कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है, वहीं आरक्षित कैटिगरी के लिए 5% की छूट दी गई है. इसके अलावा मौलवी परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र हैं.

आयु सीमा: इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों की आयु एडमिशन ईयर के पहले महीने के पहले दिन तक कम से कम 17 साल होनी चाहिए.

Bihar D.El.Ed Admission 2026 रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक

Bihar D.El.Ed Admission 2026 एग्जाम पैटर्न

बिहार डीएलएड परीक्षा में 120 सवाल होंगे और प्रत्येक सवाल एक अंक का होगा. यह परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट तक चलेगी. इसमें प्रश्न विभिन्न विषयों को कवर करेंगे जिसमें सामान्य हिंदी/उर्दू  से 25 प्रश्न, गणित  से 25 प्रश्न, विज्ञान से 20 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन  से 20 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से 20 प्रश्न और तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे.

बिहार डी.एल.एड जॉइंस एंट्रेस एग्जाम 2026 पास करने के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 35% अंक लाने होंगे जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 30% है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

