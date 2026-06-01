बिहार CSBC का सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, इस तारीख से डाउनलोड करें जेल प्रहरी परीक्षा का एडमिट कार्ड

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CSBC Admit Card 2026: CSBC ने विज्ञापन संख्या 03/2025 के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. नीचे बताए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें सिटी इंटीमेशन स्लिप और जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड....
CSBC Admit Card 2026: बिहार की सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉस्टेबल (CSBC) ने विज्ञापन संख्या 03/2025 के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. इस भर्ती से बिहार सरकार के कई विभागों जैसे प्रोहिबिशन कॉन्स्टेबल, जेल वॉर्डन और मोबाइल स्कॉयड टीम के कुल 4,236 पदों के लिए भर्तियां की जानी है. यह लिखित परीक्षा बिहार के सभी 38 जिलों में 14 जून से 17 जून 2026 को आयोजित की जानी है.
उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, उम्मीदवारों को सिटी इंटीमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड नहीं समझना चाहिए. एडमिट कार्ड बोर्ड बाद में जारी करेगा. जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है , वे अब CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अलॉटेड जिला और परीक्षा की तारीख चेक कर सकते हैं.
बोर्ड ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के टाइम टेबल का भी ऐलान कर दिया है. 14 जून को परीक्षा देने वाले उम्मीदवार 8 जून 2026 से अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 17 जून को परीक्षा देने वाले उम्मीदवार 11 जून 2026 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. किसी खास परीक्षा की तारीख के लिए सुबह और दोपहर दोनों शिफ्टों के उम्मीदवार एक ही दिन से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.
इस भर्ती में प्रोहिबिशन कॉन्स्टेबल के 1,603 पद, जेल वार्डर के 2,417 पद और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के 108 पद शामिल हैं. तीनों पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कक्षा 12 की परीक्षा पास करना अनिवार्य है. प्रोहिबिशन कॉन्स्टेबल और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 से 25 साल है. जेल वार्डर पदों के लिए आयु सीमा 18 से 23 साल है. आयु गणना की आखिरी तारीख 1 अगस्त 2025 है.
लिखित परीक्षा दोनों तारीखों पर सुबह और दोपहर की शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. सुबह की शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलेगा, जबकि दोपहर के शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा. सिलेक्शन प्रोसेस में लिखित परीक्षा, फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम शामिल हैं. ई-एडमिट कार्ड में रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट, परीक्षा केंद्र, उम्मीदवार का नाम और पिता का नाम जैसी जानकारी होगी.
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