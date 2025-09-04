सफल लोग ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले करते हैं ये 7 काम, आप भी आज से ही कर दें शुरू!
Numerology: इस मूलांक के लोगों के लिए अच्छा रहेगा सितंबर का महीना, पूरा होगा आपका ये सपना
महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बढ़ाए काम के घंटे, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अब 10-12 घंटे की होगी ड्यूटी
गाड़ी खरीदने का कर रहे हैं प्लान तो GST में हुआ ये बदलाव जान लें, SUV ली तो देना होगा भारी टैक्स!
Bihar Civil Court Clerk Result 2025: बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, patna.dcourts.gov.in पर ऐसे करें चेक
तान्या मित्तल से अमाल मलिक तक- जानें कौन है Bigg Boss 19 का सबसे अमीर कंटेस्टेंट?
Bihar Road Accident: बिहार की राजधानी पटना में ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में 5 व्यापारियों की मौत
कब होगी SSC CGL Tier 1 2025 की परीक्षा? आयोग ने जारी किया पूरा शेड्यूल
Ganesh Visarjan 2025: गणपति विसर्जन में इन नियमों का करें पालन, अनुष्ठान और मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाएंगे गणेश भगवान
Punjab Flood Update: पंजाब में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 37 लोगों की मौत, बेघर हुए साढ़े 3 लाख से भी ज्यादा लोग
एजुकेशन
हार सिविल कोर्ट क्लर्क मेन्स रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है, patna.dcourts.gov.in पर फटाफट चेक करके देखें आप सिलेक्ट हुए या नहीं...
Bihar Civil Court Clerk Result 2025: पटना की सेंट्रलाइज्ड एंड अपॉइंटमेंट कमिटी ने बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेन्स रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है. अपर डिवीजनल क्लर्क (ग्रेड -3) पदों की भर्ती का रिजल्ट ऑफिशियल तौर पर 3 सितंबर 2025 को जारी किया गया था. मेन्स के लिए लिखित परीक्षा 18 मई 2025 को आयोजित की गई थी और जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट patna.dcourts.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित की गई थी. कुल उम्मीदवारों में से 42,397 को अगले चरण के लिए चुना गया था. हालांकि 2,397 उम्मीदवारों की ओएमआर शीट अमान्य घोषित कर दी गईं क्योंकि उन्होंने शीट के पीछे दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया था.
यह भी पढ़ें- दुनिया का वो देश जो है मच्छरों से पूरी तरह 'आजाद', सुकून से रहते हैं यहां के लोग
उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं-
- बिहार सिविल कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट patna.dcourts.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर News & Events सेक्शन को खोलें.
- Notice dated 03.09.2025 – Written Test Result for appointment to the post of Upper Divisional Clerk (Gr.-III) – Emp. Notice no. 01 of 2022 के लिंक पर क्लिक करें.
- रिजल्ट पीडीएफ एक नए पेज पर खुलेगा.
- अपना रिजल्ट देखने के लिए View/Download पर क्लिक करें.
बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक
लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब इंटरव्यू राउंड में शामिल होंगे. चयनित उम्मीदवारों के इंटरव्यू 8 सितंबर 2025 से शुरू होंगे. इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड 5 सितंबर 2025 को जारी किए जाएंगे.
सभी चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू की तारीख से पहले अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा और वेरिफिकेशन के लिए सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ खुद से वेरिफाइ की हुई फोटोकॉपी भी साथ लानी होगी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.