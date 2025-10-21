बिहार में चुनाव से पहले निकली क्लर्क की बंपर भर्तियां, 12वीं पास के लिए शानदार मौका, जानें कितनी होगी सैलरी

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने लोअर डिवीजन क्लर्क के 14,921 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यहां जानें सारी डिटेल्स...

बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका आया है. बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने लोअर डिवीजन क्लर्क के 14,921 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ये नियुक्तियां राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएंगी.

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से न्यूनतम 12वीं पास या समकक्ष होनी चाहिए. इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है. चयनित उम्मीदवारों को ₹25,500 से ₹81,100 तक का वेतनमान मिलेगा. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है.

दूसरी जरूरी योग्यताएं

आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा, जबकि दूसरे राज्यों के सभी वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा के संबंध में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष से कम होनी चाहिए. आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार तिथि मानकर की जाएगी. बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग (बीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के साथ-साथ महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी. अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

यह होगी चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में एक प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और एक कौशल परीक्षा शामिल होगी. इन सभी चरणों में उनके प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा. बिहार सरकार के विभिन्न विभागों जिनमें मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और सहकारिता विभाग शामिल हैं, में नियुक्तियां की जाएंगी.

आवेदन कैसे करें

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट onlinebssc.com पर जाना होगा. वेबसाइट के होमपेज पर संबंधित विज्ञापन (विज्ञापन संख्या 02/23 (ए)) 'नोटिस बोर्ड' सेक्शन में दिखाई देगा. विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उम्मीदवारों को वापस जाकर 'आवेदन करें' विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद उन्हें 'न्यू रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर आवेदन पत्र भरने के लिए लॉग इन करना होगा.

आवेदन शुल्क जमा करने के बाद आखिर में फॉर्म जमा करना अनिवार्य है.



