अब बिहार बोर्ड की मार्कशीट पर नहीं लिखा होगा 'Fail', स्टूडेंट्स को मिलेगा स्किल बेस्ड लर्निंग का नया मौका

जल्द ही बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में फेल शब्द नहीं दिखाई देगा. बिहार सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है. जानें क्यों उठाया गया यह कदम और स्टूडेंट्स को इससे कैसे होगा फायदा...

बिहार सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं में असफल रहने वाले 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को लेकर एक बड़ा फैसला करते हुए उनकी मार्कशीट से फेल शब्द हटाने की तैयारी कर ली है. बोर्ड एग्जाम पास न कर पाने वाले स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट पर अब फेल की जगह 'एलिजिबल फॉर स्किल डेवलपमेंट' लिखा होगा.

इन स्टूडेंट्स को बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE) के तहत संचालित होने वाले वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सीधा दाखिला लेने की अनुमति मिलेगी. सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है जिससे परीक्षा में कम नंबर आने की वजह से स्टूडेंट्स हीन भावना के शिकार न हों और उनके मन से मानसिक तनाव को दूर किया जा सके.

बिहार सरकार के इस फैसले का क्या है मकसद?

बोर्ड परीक्षा पास न कर पाने वाले स्टूडेंट्स को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बाहर कर देने के बजाय, बिहार सरकार अब उन्हें वोकेशनल और स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग देगी. इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि स्टूडेंट्स आत्मनिर्भर बन सकें और केवल किताबों के ज्ञान पर निर्भर रहने के बजाय अपने व्यावहारिक हुनर के दम पर एक सफल करियर गढ़ सकें.

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पीटीआई से बताया कि शिक्षा विभाग इस सकारात्मक बदलाव को लागू करने के लिए जल्द ही मौजूदा नियमों में जरूरी संशोधन करने जा रहा है. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) को इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए जाएंगे.

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी स्टूडेंट की वास्तविक योग्यता और प्रतिभा का आकलन केवल एक परीक्षा के अंकों से नहीं किया जा सकता है. अगर कोई छात्र परीक्षा में निर्धारित अंक लाने में असमर्थ रहता है, तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसके भीतर का हुनर खत्म हो गया है.

सरकार के इस कदम से बोर्ड परीक्षा में पिछड़ने वाले स्टूडेंट्स को अपने भविष्य में आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद और सीधा रास्ता मिलेगा. जो छात्र 10वीं या 12वीं में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाएंगे, वे पारंपरिक एकेडमिक पढ़ाई के विकल्प के तौर पर BBOSE के जरिए अपनी रुचि के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चुन सकेंगे और अपने कौशल को निखार सकेंगे.

सप्लीमेंट्री एग्जाम के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एकेडमिक सपोर्ट

इस बदलाव के अलावा, बिहार सरकार 10वीं कक्षा के सप्लीमेंट्री एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एकेडमिक सपोर्ट देने की योजना भी बना रहा है. इसके तहत सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक महीने का स्पेशल सेशन आयोजित किया जाएगा. यह खास सत्र स्टूडेंट्स को परीक्षा की बेहतर तैयारी करने में मदद करेगा. इससे उनके पास होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी और वे अपनी आगे की नियमित पढ़ाई को जारी रख सकेंगे या फिर स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग का रास्ता चुन सकेंगे.

शनिवार को नो बैग डे

बिहार सरकार लंबे समय से स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उनके समग्र विकास पर फोकस कर रही है. इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में शनिवार को 'नो बैग डे' की शुरुआत पहले ही की जा चुकी है. इस व्यवस्था के तहत सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलते हैं, जबकि शनिवार के दिन स्कूल केवल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ही संचालित होते हैं.

शनिवार के दिन बच्चों को किताबों के भारी बोझ से मुक्त रखकर खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों, व्यावहारिक सीखने और दूसरे रचनात्मक कामों में शामिल होने का मौका दिया जाता है.