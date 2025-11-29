बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी, 2 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक एग्जाम

BSEB ने 2026 बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक होगी. छात्र ऑफिशियल वेबसाइट से डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने साल 2026 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. लंबे इंतजार के बाद जारी हुई इस डेटशीट का लाखों छात्रों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इसी आधार पर छात्र अपनी तैयारी की आख़िरी रणनीति तय करते हैं. नए शेड्यूल के अनुसार इंटरमीडिएट और मैट्रिक, दोनों परीक्षाओं की शुरुआत फरवरी में होगी. समिति ने छात्रों को सलाह दी है कि वे समय-समय पर उसकी वेबसाइट देखते रहें और आधिकारिक डेटशीट डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.

परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू होकर 13 फरवरी 2026 तक चलेंगी

जारी कार्यक्रम के मुताबिक, 12वीं (इंटर) की परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू होकर 13 फरवरी 2026 तक चलेंगी. सभी संकायों विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स की परीक्षाएं क्रमवार आयोजित की जाएंगी. वहीं, 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी 2026 तक आयोजित होंगी. दोनों परीक्षाएं दो शिफ्टों में ली जाएंगी, जिसके लिए जल्द ही विस्तृत टाइमटेबल और एडमिट कार्ड की जानकारी भी जारी की जाएगी.

समिति ने बताया है कि परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेटशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए छात्रों को secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा. होमपेज पर दिए गए ‘Bihar Board Date Sheet 2026’ लिंक पर क्लिक करने के बाद, लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालकर सबमिट करने पर डेटशीट का पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए संभाल कर रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: IBPS Clerk Mains Exam Shift Timings 2025: IBPS ने जारी किया क्लर्क मेन्स का एग्जाम शेड्यूल, जानें रिपोर्टिंग और शिफ्ट टाइमिंग

बोर्ड ने परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें और डेटशीट के अनुसार दोहराई की रणनीति तैयार करें, ताकि परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से