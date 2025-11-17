Bihar Board Exam Date 2026: बिहार बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं-12वीं की डेटशीट? यहां जानें डिटेल्स

Bihar Board Exam Date 2026: CBSE, CISCE बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी होने के बाद अब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स भी अपने टाइम टेबल का इंतजार कर रहे हैं, जानें कब आएगी डेटशीट...

Bihar Board Exam Date 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी करने की उम्मीद है. एक बार टाइम टेबल जारी होने के बाद स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com और biharboardonline.bihar.gov.in पर डेट शीट/टाइम टेबल देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

Bihar Board Exam Date 2026: टाइम टेबल कैसे डाउनलोड करें?

-बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर Class 10 Board exam date sheet 2026 या Class 12 board exam date sheet 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- आपकी बिहार बोर्ड की डेट शीट अपने आप डाउनलोड हो जाएगी.

- इस अपने पास सुरक्षित रख लें और इसी के मुताबिक अपनी तैयारी शुरू कर दें.

बिहार बोर्ड आमतौर पर दो शिफ्ट में आयोजित करता है, जो सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दोपहर 1:45 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. 2025 के लिए कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जबकि कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी और बोर्ड दिसंबर में बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी करेगा.

पिछले साल के रुझानों के अनुसार छात्र उम्मीद कर सकते हैं कि डेट शीट दिसंबर 2025 की शुरुआत में जारी की जाएगी. पिछले साल बढ़ई की बेटी ने 98 प्रतिशत अंकों के साथ बिहार बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में टॉप किया था, जबकि ऑटो चालक की बेटी ने 12वीं में 95 प्रतिशत अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से