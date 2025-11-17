FacebookTwitterYoutubeInstagram
IED, ड्रोन और रॉकेट... आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने वाला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट की मिलकर रची थी साजिश

‘मी नो पॉज़ मी प्ले’का ट्रेलर रिलीज, भावनाओं, संघर्ष और पुनर्जन्म की एक मार्मिक कहानी

RRB Group D Admit Card 2025: क्या जारी हो गया आरआरबी ग्रुप डी का सिटी स्लिप या एडमिट कार्ड? यहां करें चेक

Duplicate Charger की वजह से फोन हो रहा ओवरहीट? इस सरकारी टूल से पता करें चार्जर असली है या नकली  

Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष

जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा

एजुकेशन

एजुकेशन

Bihar Board Exam Date 2026: बिहार बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं-12वीं की डेटशीट? यहां जानें डिटेल्स

Bihar Board Exam Date 2026: CBSE, CISCE बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी होने के बाद अब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स भी अपने टाइम टेबल का इंतजार कर रहे हैं, जानें कब आएगी डेटशीट...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 17, 2025, 06:01 PM IST

Bihar Board Exam Date 2026: बिहार बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं-12वीं की डेटशीट? यहां जानें डिटेल्स

Bihar Board Exam Date 2026

Bihar Board Exam Date 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी करने की उम्मीद है. एक बार टाइम टेबल जारी होने के बाद स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com और biharboardonline.bihar.gov.in पर डेट शीट/टाइम टेबल देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

Bihar Board Exam Date 2026: टाइम टेबल कैसे डाउनलोड करें?

-बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर  Class 10 Board exam date sheet 2026 या Class 12 board exam date sheet 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- आपकी बिहार बोर्ड की डेट शीट अपने आप डाउनलोड हो जाएगी. 
- इस अपने पास सुरक्षित रख लें और इसी के मुताबिक अपनी तैयारी शुरू कर दें.

बिहार बोर्ड आमतौर पर दो शिफ्ट में आयोजित करता है, जो सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दोपहर 1:45 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी.  2025 के लिए कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जबकि कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी और बोर्ड दिसंबर में बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी करेगा.

पिछले साल के रुझानों के अनुसार छात्र उम्मीद कर सकते हैं कि डेट शीट दिसंबर 2025 की शुरुआत में जारी की जाएगी. पिछले साल बढ़ई की बेटी ने 98 प्रतिशत अंकों के साथ बिहार बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में टॉप किया था, जबकि ऑटो चालक की बेटी ने 12वीं में 95 प्रतिशत अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया.

