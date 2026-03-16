Bihar Board 12th Result 2026: कब जारी होगा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट? सिर्फ इन ऑफिशियल वेबसाइट्स से कर पाएंगे चेक

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड आने वाले दिनों में 12वीं यानी इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. जानें डिटेल्स...

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड आने वाले दिनों में 12वीं यानी इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद BSEB इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर एंटर करके अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी होने की कोई ऑफिशियल तारीख जारी नहीं की है लेकिन उम्मीद है कि इंटर के रिजल्ट 21 से 25 मार्च के बीच जारी किए जाएंगे.

BSEB 12th Result 2026: बीएसईबी इंटर का रिजल्ट कैसे जारी करता है?

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के ऐलान से जुड़ी जानकारी के लिए ऑफिशियल पोर्टल को नियमित तौर पर चेक करते रहें. बीएसईबी कक्षा 12 का रिजल्ट सबसे पहले बोर्ड की आयोजित एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया जाता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम जानकारियां जैसे कुल पास परसेंट, साइंस-कॉमर्स-आर्ट्स स्ट्रीम में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, टॉपर्स के नाम, जिलावार प्रदर्शन, दी जाती हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के नतीजे ऑनलाइन जारी करता है जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट का ऑनलाइन लिंक एक्टिव किया जाता है जिससे स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाते हैं. हालांकि स्टूडेंट्स को उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट की ओरिजनल कॉपी अपने स्कूलों से ही हासिल करनी होती है.

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड कक्षा 12 का रिजल्ट कब जारी होगा?

बीएसईबी इंटरमीडिएट का रिजल्ट आमतौर पर हर साल मार्च में घोषित किया जाता है. दूसरे बोर्डों की तुलना में आमतौर पर बिहार बोर्ड नतीजों का ऐलान पहले करता है. 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया अपने आखिरी दौर में बताई जा रही है इसलिए मार्च के तीसरे हफ्ते में रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है. हालांकि बीएसईबी की ओर से जारी औपचारिक प्रेस रिलीज ही इस खबर की पुष्टि करेगी.

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड कक्षा 12 का रिजल्ट कहां चेक कर पाएंगे?

एक बार बिहार बोर्ड द्वारा रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर देने के बाद स्टूडेंट्स नीचे बताए गए वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-

• seniorsecondary.biharboardonline.com

• results.biharboardonline.com

• biharboardonline.bihar.gov.in

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट ऑनलाइन कैसे चेक करें?

स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1: बिहार बोर्ड की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

2: बिहार बोर्ड कक्षा 12 रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें

3: निर्धारित फील्ड में रोल नंबर एंटर करें.

4: कैप्चा वेरिफिकेशन पूरा करें.

5: रिजल्ट देखने के लिए अपने सारे डिटेल्स जमा करें.

6: इसके बाद स्कोरकार्ड को डाउनलोड या प्रिंट करके रख लें.



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