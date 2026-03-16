FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Board 12th Result 2026: कब जारी होगा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट? सिर्फ इन ऑफिशियल वेबसाइट्स से कर पाएंगे चेक

कब जारी होगा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट? सिर्फ इन ऑफिशियल वेबसाइट्स से कर पाएंगे चेक

Explainer: एक छोटी सी कोशिका जानलेवा कैंसर कैसे बन जाती है? समझिए शरीर के अंदर कैसे जन्म लेती है यह खामोश बीमारी

एक छोटी सी कोशिका जानलेवा कैंसर कैसे बन जाती है? समझिए शरीर के अंदर कैसे जन्म लेती है यह खामोश बीमारी

IBPS Clerk Mains Result 2026: आईबीपीएस क्लर्क मेन्स एग्जाम में पास या फेल? दोनों कैंडिडेट्स के लिए काम की खबर

आईबीपीएस क्लर्क मेन्स एग्जाम में पास या फेल? दोनों कैंडिडेट्स के लिए काम की खबर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Oscars में One Battle After Another का धमालः 6 अवॉर्ड जीतने वाली इस फिल्म को OTT पर कहां देखें

Oscars में One Battle After Another का धमालः 6 अवॉर्ड जीतने वाली इस फिल्म को OTT पर कहां देखें

Mahalaxmi Rajyog 2026: महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन और सफलता के रास्ते, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के मजबूत योग

महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन और सफलता के रास्ते, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के मजबूत योग

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर घटस्थापना के साथ क्यों बोए जाते हैं जौ, जानिए पूजा के बाद इन ज्वारों का क्या करें

चैत्र नवरात्रि पर घटस्थापना के साथ क्यों बोए जाते हैं जौ, जानिए पूजा के बाद इन ज्वारों का क्या करें

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

Bihar Board 12th Result 2026: कब जारी होगा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट? सिर्फ इन ऑफिशियल वेबसाइट्स से कर पाएंगे चेक

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड आने वाले दिनों में 12वीं यानी इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. जानें डिटेल्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 16, 2026, 12:06 PM IST

Bihar Board 12th Result 2026: कब जारी होगा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट? सिर्फ इन ऑफिशियल वेबसाइट्स से कर पाएंगे चेक

BSEB 12th Result 2026 (Image Credit:PTI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड आने वाले दिनों में 12वीं यानी इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद BSEB इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर एंटर करके अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी होने की कोई ऑफिशियल तारीख जारी नहीं की है लेकिन उम्मीद है कि इंटर के रिजल्ट 21 से 25 मार्च के बीच जारी किए जाएंगे. 

BSEB 12th Result 2026: बीएसईबी इंटर का रिजल्ट कैसे जारी करता है?

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के ऐलान से जुड़ी जानकारी के लिए ऑफिशियल पोर्टल को नियमित तौर पर चेक करते रहें. बीएसईबी कक्षा 12 का रिजल्ट सबसे पहले बोर्ड की आयोजित एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया जाता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम जानकारियां जैसे कुल पास परसेंट, साइंस-कॉमर्स-आर्ट्स स्ट्रीम में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, टॉपर्स के नाम, जिलावार प्रदर्शन, दी जाती हैं. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के नतीजे ऑनलाइन जारी करता है जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट का ऑनलाइन लिंक एक्टिव किया जाता है जिससे स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाते हैं. हालांकि स्टूडेंट्स को उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट की ओरिजनल कॉपी अपने स्कूलों से ही हासिल करनी होती है.

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड कक्षा 12 का रिजल्ट कब जारी होगा?

बीएसईबी इंटरमीडिएट का रिजल्ट आमतौर पर हर साल मार्च में घोषित किया जाता है. दूसरे बोर्डों की तुलना में आमतौर पर बिहार बोर्ड नतीजों का ऐलान पहले करता है. 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया अपने आखिरी दौर में बताई जा रही है इसलिए मार्च के तीसरे हफ्ते में रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है. हालांकि बीएसईबी की ओर से जारी औपचारिक प्रेस रिलीज ही इस खबर की पुष्टि करेगी.

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड कक्षा 12 का रिजल्ट कहां चेक कर पाएंगे?

एक बार बिहार बोर्ड द्वारा रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर देने के बाद स्टूडेंट्स नीचे बताए गए वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-
• seniorsecondary.biharboardonline.com
• results.biharboardonline.com
• biharboardonline.bihar.gov.in

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट ऑनलाइन कैसे चेक करें?

स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: बिहार बोर्ड की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
2: बिहार बोर्ड कक्षा 12 रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें
3: निर्धारित फील्ड में रोल नंबर एंटर करें.
4: कैप्चा वेरिफिकेशन पूरा करें.
5: रिजल्ट देखने के लिए अपने सारे डिटेल्स जमा करें.
6: इसके बाद स्कोरकार्ड को डाउनलोड या प्रिंट करके रख लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Oscars में One Battle After Another का धमालः 6 अवॉर्ड जीतने वाली इस फिल्म को OTT पर कहां देखें
Oscars में One Battle After Another का धमालः 6 अवॉर्ड जीतने वाली इस फिल्म को OTT पर कहां देखें
Mahalaxmi Rajyog 2026: महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन और सफलता के रास्ते, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के मजबूत योग
महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन और सफलता के रास्ते, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के मजबूत योग
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर घटस्थापना के साथ क्यों बोए जाते हैं जौ, जानिए पूजा के बाद इन ज्वारों का क्या करें
चैत्र नवरात्रि पर घटस्थापना के साथ क्यों बोए जाते हैं जौ, जानिए पूजा के बाद इन ज्वारों का क्या करें
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग एक दूसरे के होते हैं कट्टर दुश्मन, मौका मिलते ही करते हैं वार
इन तारीखों में जन्मे लोग एक दूसरे के होते हैं कट्टर दुश्मन, मौका मिलते ही करते हैं वार
Navratri Bog: नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है
नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है
MORE
Advertisement
धर्म
Chaitra Navratri: किस वाहन से आएंगी मां दुर्गा और कैसे तय होती है माता की सवारी? जानें आगमन- प्रस्थान की सवारी क्या दे रही संकेत?
किस वाहन से आ रही मां दुर्गा और कैसे तय होती है माता की सवारी? जानें आगमन- प्रस्थान की सवारी क्या दे रही संकेत?
Numerology: कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, रिश्ते में चलता है इन्हीं का सिक्का
Numerology: कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, रिश्ते में चलता है इन्हीं का सिक्का
Chaitra Navratri Vastu: चैत्र नवरात्रि में घर में रखें ये 5 चीजें, मां दुर्गा खोल देंगी समृद्धि के सारे रास्ते
नवरात्रि में घर में रखें ये 5 चीजें, मां दुर्गा खोल देंगी समृद्धि के सारे रास्ते
Budh Uday: अगले 40 दिन तक ये 5 राशियां अपने नाम सब कुछ कर सकेंगी, बुध उदय होते ही खोलेगा तरक्की के रास्ते
अगले 40 दिन तक ये 5 राशियां अपने नाम सब कुछ कर सकेंगी, बुध उदय होते ही खोलेगा तरक्की के रास्ते
Surya Gochar: सूर्य के मीन राशि में गोचर से अगले 30 दिन नौकरी, पैसा और रिश्तों पर क्या होगा असर? जानें किन राशियों की चमकेगी किस्मत
सूर्य के मीन राशि में गोचर से अगले 30 दिन नौकरी, पैसा और रिश्तों पर क्या होगा असर? जानें किन राशियों की चमकेगी किस्मत
MORE
Advertisement