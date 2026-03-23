Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने से पहले जान लें टॉपर्स को कितनी मिलेगी प्राइज मनी?

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड आज दोपहर 1:30 बजे इंटरमीडिएट के नतीजे जारी करेगा. ऐसे में जानिए कि बोर्ड के टॉपर्स को कितने रुपये प्राइज मनी के तौर पर मिलेंगे...

BSEB 12th Result 2026: बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड (BSEB) आज 23 मार्च को दोपहर 1:30 बजे इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करेगा. बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ऑफिशियल तौर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजों का ऐलान करेंगे. BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी होने की पुष्टि करते हुए कहा कि रिजल्ट की घोषणा बिहार के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बी. राजेंदर की उपस्थिति में की जाएगी.

BSEB 12th Result 2026: कहां देखा जा सकेगा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होते ही स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट्स interbiharboard.com और bsebexam.com पर ऑनलाइन देख सकेंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रोल नंबर और दूसरे लॉग इन क्रेडेंशियल तैयार रखें ताकि वे बिना देरी किए अपने स्कोरकार्ड तक पहुंच सकें. एक बार जब बीएसईबी का रिजल्ट लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स अपने लॉग इन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइटों से अपने स्कोर चेक सकेंगे और अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में पास होने के लिए कितने मार्क्स जरूरी?

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाएं 2 से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थीं जिनमें कुल 13,17,846 स्टूडेंट्स शामिल हुए. इनमें 6,75,844 लड़कियां और 6,42,002 लड़के थे. पास होने के लिए स्टूडेंट्स को हर विषय में न्यूनतम 33 फीसदी मार्क्स हासिल करने होंगे. रिजल्ट के साथ-साथ बोर्ड स्ट्रीम वाइज पास पर्सेंट और टॉपर्स की लिस्ट भी जारी करेगा.

BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के टॉपर्स को मिलेगी कितनी प्राइज मनी?

बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद मेधावी स्टूडेंट्स को नकद पुरस्कार, लैपटॉप और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा. बिहार बोर्ड के फर्स्ट टॉपर को 2 लाख रुपये, सेकेंड टॉपर को 1.5 लाख रुपये, थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपये, फोर्थ और फिफ्थ टॉपर को 30 हजार रुपये और सिक्स से टेंथ रैंक लाने वाले को 20 हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे. इसके अलावा उन्हें लैपटॉप, मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलेंगे. हर साल 3 दिसंबर को मेधा दिवस के मौके पर बिहार बोर्ड टॉपर्स को सम्मानित करता है. वहीं बिहार सरकार टॉपर्स को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद भी देती है. 12वीं के टॉपर्स को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए सरकार 2,500 रुपये प्रतिमाह देती है.

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