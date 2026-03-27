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Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट कब जारी करेगा? सिर्फ इन वेबसाइट्स पर ही करें भरोसा

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Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट कब जारी करेगा? सिर्फ इन वेबसाइट्स पर ही करें भरोसा

Bihar Board 10th Result 2026: बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड (BSEB) जल्द ही बिहार बोर्ड कक्षा 10 का रिजल्ट जारी कर सकता है. जानें कब तक नतीजे आने की है संभावना...

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Jaya Pandey

Updated : Mar 27, 2026, 04:01 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट कब जारी करेगा? सिर्फ इन वेबसाइट्स पर ही करें भरोसा

Bihar Board 10th Result 2026 (Image: ANI)

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Bihar Board 10th Result 2026: बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड (BSEB) जल्द ही बिहार बोर्ड कक्षा 10 का रिजल्ट जारी कर सकता है. बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट 30 या 31 मार्च को आ सकता है.  मैट्रिक परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड की तरफ से अभी रिजल्ट जारी होने की तारीख की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है लेकिन बताया जा रहा है कि तैयारियां आखिरी चरण में हैं. इससे पहले बिहार बोर्ड ने 23 मार्च को इंटरमीडिएट के नतीजे जारी किए थे. इस साल 12वीं में कुल 85.19 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए थे. 

कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 से 25 फरवरी 2026 तक बिहार के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स जैसे results.biharboardonline.com, biharboardonline.com, biharboardonline.bihar.gov.in, secondary.biharboardonline.com और results.biharboard.com.in/matric पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं. 

Bihar Board 10th Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे बिहार बोर्ड हाईस्कूल का रिजल्ट?

उम्मीदवार बिहार बोर्ड हाईस्कूल का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- सबसे पहले ऊपर बताए गए किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
-  होमपेज पर जाकर Bihar Board 10th Result 2026 लिंक को ढूंढें और उसपर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर और रोल कोड एंटर करें और सबमिट करें.
- आपकी स्क्रीन पर बिहार बोर्ड हाईस्कूल की मार्कशीट दिखाई देगी. 
- इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें. 

स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया मार्कशीट प्रोविजनल होगा. मूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट बाद में स्टूडेंट्स स्कूलों से हासिल कर पाएंगे. रिजल्ट जारी होने के  तुरंत बाद अधिक ट्रैफिक के कारण स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट स्लो होने या क्रैश होने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में धैर्य से काम लें और थोड़ी देर के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना मार्कशीट चेक करने की कोशिश करें. 

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