FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सर्वदलीय बैठक में पूरी जानकारी दी गई-रिजिजू, विपक्ष के नेताओं ने साथ देने का भरोसा दिया-रिजिजू, TMC ने बैठक में भाग नहीं लिया- किरेन रिजिजू, विपक्षी नेताओं के सवाल के जवाब दिए- रिजिजू, TMC ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया- किरेन रिजिजू, मौजूद हालात की पूरी जानकारी दी गई- रिजिजू

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Iran की सस्ती टेक्‍नोलॉजी के आगे बौना साबित हुआ सुपरपावर US, सारा भौकाल हुआ फुस्स!

Iran की सस्ती टेक्‍नोलॉजी के आगे बौना साबित हुआ सुपरपावर US, सारा भौकाल हुआ फुस्स!

Bihar Board 10th Result 2026: कब जारी होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट? नतीजों से पहले जानें जरूरी बात

कब जारी होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट? नतीजों से पहले जानें जरूरी बात

48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने

48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कटने वाला है इन लोगों का LPG कनेक्शन, कहीं आपका नंबर तो नहीं? जान लें सरकार का नया आदेश

कटने वाला है इन लोगों का LPG कनेक्शन, कहीं आपका नंबर तो नहीं? जान लें सरकार का नया आदेश

Badruddin Ajmal Net Worth: 10 साल में तीन गुना बढ़ी संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल

Badruddin Ajmal Net Worth: 10 साल में तीन गुना बढ़ी संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल

30 लाख का खिलाड़ी बना RCB का बॉस, कौन हैं आर्यमान बिड़ला? कोहली से 70 गुना ज्यादा अमीर

30 लाख का खिलाड़ी बना RCB का बॉस, कौन हैं आर्यमान बिड़ला? कोहली से 70 गुना ज्यादा अमीर

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

Bihar Board 10th Result 2026: कब जारी होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट? नतीजों से पहले जानें जरूरी बात

BSEB 10th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर चुका है और अब हाईस्कूल का एग्जाम दे चुके स्टूडेंट्स अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, जानें कब जारी होगा मैट्रिक का रिजल्ट...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 25, 2026, 06:10 PM IST

Bihar Board 10th Result 2026: कब जारी होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट? नतीजों से पहले जानें जरूरी बात

Bihar Board 10th Result 2026 (File Photo)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

BSEB 10th Result 2026: बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड (BSEB) जल्द ही बिहार बोर्ड हाईस्कूल का रिजल्ट जारी करने वाला है. बोर्ड से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 30 या 31 मार्च को जारी किया जा सकता है. हालांकि अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. इससे पहले बिहार बोर्ड 23 मार्च 2026 को इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर चुका है. बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में इस साल 85.19% स्टूडेंट्स पास हुए. अब हाईस्कूल का एग्जाम दे चुके स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक राज्य के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. परीक्षाएं खत्म होने के बाद अब बोर्ड रिजल्ट तैयार करने के आखिरी चरण में है. 

BSEB 10th Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट कैसे देखें?

बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- ऑफिशियल वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर BSEB Matric Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर और रोल कोड एंटर करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

BSEB 10th Result 2026: स्टूडेंट्स को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और रोल कोड पहले से तैयार रखें. रिजल्ट जारी होते ही एक ही समय में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स की ओर रुख कर सकते हैं. ऐसे में आप वैकल्पिक ऑफिशियल वेबसाइट्स जैसे interbiharboard.com, bsebexam.com या results.biharboardonline.com पर अपना रिजल्ट देखने की कोशिश कर सकते हैं. अगर फिर भी आपको नतीजे देखने में दिक्कत हो तो आपको धैर्य से काम लेना चाहिए और कुछ देर के बाद दोबारा ट्राई करना चाहिए. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कटने वाला है इन लोगों का LPG कनेक्शन, कहीं आपका नंबर तो नहीं? जान लें सरकार का नया आदेश
कटने वाला है इन लोगों का LPG कनेक्शन, कहीं आपका नंबर तो नहीं? जान लें सरकार का नया आदेश
Badruddin Ajmal Net Worth: 10 साल में तीन गुना बढ़ी संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल
Badruddin Ajmal Net Worth: 10 साल में तीन गुना बढ़ी संपत्ति, जानें कितने अमीर हैं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल
30 लाख का खिलाड़ी बना RCB का बॉस, कौन हैं आर्यमान बिड़ला? कोहली से 70 गुना ज्यादा अमीर
30 लाख का खिलाड़ी बना RCB का बॉस, कौन हैं आर्यमान बिड़ला? कोहली से 70 गुना ज्यादा अमीर
Numerology: इन 3 मूलांक के लोग होते हैं Angry Bird, इन्हें नाराज करने वालों की खैर नहीं
इन 3 मूलांक के लोग होते हैं Angry Bird, इन्हें नाराज करने वालों की खैर नहीं
लोग उड़ाते थे मजाक, आज मांगते हैं काम! इंजीनियरिंग छोड़ एक्टिंग में चमकीं, फिर 2Yr में खड़ा कर दिया 100Cr का बिजनेस
लोग उड़ाते थे मजाक, आज मांगते हैं काम! इंजीनियरिंग छोड़ एक्टिंग में चमकीं, फिर 2Yr में खड़ा कर दिया 100Cr का बिजनेस
MORE
Advertisement
धर्म
Kamada Ekadashi Vrat Katha: कामदा एकादशी पर व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना नहीं मिलता पूर्ण फल
कामदा एकादशी पर व्रत के साथ ही जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना नहीं मिलता पूर्ण फल
Durga Stuti Path: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर जरूर करें दुर्गा स्तुति पाठ, जीवन की सभी समस्या को हर लेंगी माता रानी
चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर जरूर करें दुर्गा स्तुति पाठ, जीवन की सभी समस्या को हर लेंगी माता रानी
Mystery Zodiac Signs: इन 4 राशियों के लोग होते हैं ‘मिस्ट्री बॉक्स’, इनसे राज उगलवाना है नामुमकिन, होते हैं डीप और साइलेंट
इन 4 राशियों के लोग होते हैं ‘मिस्ट्री बॉक्स’, इनसे राज उगलवाना है नामुमकिन, होते हैं डीप और साइलेंट
Chaitra Navratri Day 6: आज नवरात्रि के छठे दिन होगी मां कात्यायनी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग
आज नवरात्रि के छठे दिन होगी मां कात्यायनी की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग
Horoscope 24 March: मिथुन और कर्क वालों को कारोबार में होगा लाभ, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कर्क वालों को कारोबार में होगा लाभ, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement