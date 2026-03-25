Bihar Board 10th Result 2026: कब जारी होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट? नतीजों से पहले जानें जरूरी बात

BSEB 10th Result 2026: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर चुका है और अब हाईस्कूल का एग्जाम दे चुके स्टूडेंट्स अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, जानें कब जारी होगा मैट्रिक का रिजल्ट...

BSEB 10th Result 2026: बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड (BSEB) जल्द ही बिहार बोर्ड हाईस्कूल का रिजल्ट जारी करने वाला है. बोर्ड से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 30 या 31 मार्च को जारी किया जा सकता है. हालांकि अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. इससे पहले बिहार बोर्ड 23 मार्च 2026 को इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर चुका है. बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में इस साल 85.19% स्टूडेंट्स पास हुए. अब हाईस्कूल का एग्जाम दे चुके स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक राज्य के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. परीक्षाएं खत्म होने के बाद अब बोर्ड रिजल्ट तैयार करने के आखिरी चरण में है.

BSEB 10th Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट कैसे देखें?

बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर BSEB Matric Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रोल नंबर और रोल कोड एंटर करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

BSEB 10th Result 2026: स्टूडेंट्स को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और रोल कोड पहले से तैयार रखें. रिजल्ट जारी होते ही एक ही समय में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स की ओर रुख कर सकते हैं. ऐसे में आप वैकल्पिक ऑफिशियल वेबसाइट्स जैसे interbiharboard.com, bsebexam.com या results.biharboardonline.com पर अपना रिजल्ट देखने की कोशिश कर सकते हैं. अगर फिर भी आपको नतीजे देखने में दिक्कत हो तो आपको धैर्य से काम लेना चाहिए और कुछ देर के बाद दोबारा ट्राई करना चाहिए. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है.

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