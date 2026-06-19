Bihar B.Ed Result 2026: बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी, biharcetbed-brabu.in पर यूं चेक करें स्कोरकार्ड

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Bihar B.Ed Result 2026: बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट biharcetbed-brabu.in पर जारी हो गया है, उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं...
Bihar B.Ed Result 2026: बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU) ने बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET-B.Ed) का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट biharcetbed-brabu.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.
रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक