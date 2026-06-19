FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Bihar B.Ed Result 2026: बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी, biharcetbed-brabu.in पर यूं चेक करें स्कोरकार्ड

Bihar B.Ed Result 2026: बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी, biharcetbed-brabu.in पर यूं चेक करें स्कोरकार्ड

आईटी शेयरों में बड़ी टूट से बाजार हिला, क्या आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ा असर? जानिए अचानक क्यों मचा निवेशकों में डर

आईटी शेयरों में बड़ी टूट से बाजार हिला, क्या आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ा असर? जानिए अचानक क्यों मचा निवेशकों में डर

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के बाद अब रैपिड रेल, NCR वाले ऋषिकेश में रोज कर सकेंगे इवनिंग गंगा आरती!

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के बाद अब रैपिड रेल, NCR वाले ऋषिकेश में रोज कर सकेंगे इवनिंग गंगा आरती!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

Bihar B.Ed Result 2026: बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी, biharcetbed-brabu.in पर यूं चेक करें स्कोरकार्ड

Bihar B.Ed Result 2026: बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट biharcetbed-brabu.in पर जारी हो गया है, उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं...

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 19, 2026, 03:28 PM IST

Bihar B.Ed Result 2026: बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी, biharcetbed-brabu.in पर यूं चेक करें स्कोरकार्ड

Bihar B.Ed Result 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी. (Image: Official Website screengrab)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar B.Ed Result 2026: बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU) ने बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET-B.Ed) का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट biharcetbed-brabu.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement