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Bihar B.Ed Result 2026: बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी, biharcetbed-brabu.in पर यूं चेक करें स्कोरकार्ड

Bihar B.Ed Result 2026: बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट biharcetbed-brabu.in पर जारी हो गया है, उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं...

Bihar B.Ed Result 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी. (Image: Official Website screengrab)

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