'Add DNA as a Preferred Source'
Twitter
Advertisement
Headlines

HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

RBI रजिस्टर्ड पीएफआईएल फाइनेंस अब ग्रामीणों को देगी होम और पर्सनल लोन, जानें कंपनी का माइक्रो-फाइनेंसिंग मास्टर प्लान

क्या कंगना रनौत ने गुपचुप कर ली शादी? लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कहा, शादी मेरी...

Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत

खाना खाते वक्त की गलतियां जो सेहत को पहुंचाती हैं बड़े नुकसान, हेल्दी रहने के लिए करें सुधार

Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती

जन्माष्टमी पर मनाया जाता है दही हांडी उत्सव, जानें गोविंदा क्यों फोड़ते हैं मटकी?

ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत

कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत

Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती

प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती

ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी

ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

अगर आप 10वीं पास हैं और देश सेवा का सपना देखते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. देश की सबसे अनुभवी सेनाओं में से एक भारतीय नौसेना ने कारगिल सिविलियन स्किल्ड पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा की है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 16, 2025, 12:19 PM IST

Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

TRENDING NOW

अगर आप 10वीं पास हैं और देश सेवा का सपना देखते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. देश की सबसे कुशल सेनाओं में से एक, भारतीय नौसेना ने कारगिल सिविलियन स्किल्ड पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती प्रक्रिया के ज़रिए, भारतीय नौसेना 1200 से ज़्यादा पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगी. आइए जानते हैं कितना वेतन और कैसे करें आवेदन?

आपको कितना वेतन मिलेगा?

इस भर्ती के लिए केवल 10वीं पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. चयन के बाद उम्मीदवारों को 19900 रुपये से 63200 रुपये तक वेतन मिलेगा. ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं. अगर आप देश सेवा के साथ-साथ अच्छी सैलरी और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आवेदन कर सकते हैं.

कौन आवेदन कर सकता है?

1) इस भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

2) अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप पूरी की हो या सेना, नौसेना, वायु सेना में 2 वर्ष का अनुभव हो.

3) आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

4) इसके साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी.

2) होमपेज पर भर्ती या करियर अनुभाग पर जाएं.

3) सिविलियन ट्रेड्समैन स्किल्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें.

4) एक नया पंजीकरण बनाएं और मांगी गई बुनियादी जानकारी भरें.

5) अब लॉगइन करें और पूरा फॉर्म भरें जैसे नाम, पता, शिक्षा विवरण, व्यवसाय आदि.

6) फोटो, हस्ताक्षर आदि दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

7) अंत में फॉर्म जमा कर दें और उसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें.

8) एक अभ्यर्थी केवल एक ही ट्रेड के लिए आवेदन कर सकता है.

9) भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा

किस पद के लिए कितनी रिक्तियां हैं?

भारतीय नौसेना 1200 से अधिक पदों के लिए भर्ती कर रही है. जिसमें जहाज निर्माण में 228 पद हैं, जिसमें नौसेना के जहाजों के निर्माण और मरम्मत से संबंधित कार्य शामिल हैं. इसके बाद धातु में 217 पद हैं. इसमें धातु से संबंधित कार्य जैसे वेल्डिंग, कटिंग, फिटिंग आदि शामिल हैं. इलेक्ट्रिकल विभाग में 172 पद हैं, इसके बाद हील इंजन में 121 पद हैं, इस ट्रेड में जहाजों और मशीनों में स्थापित भारी इंजनों का रखरखाव और संचालन शामिल है. मैकेनिकल सिस्टम में 79 पद, मशीन ट्रेड में 56 पद हैं. इसमें मशीनों का संचालन और रखरखाव शामिल है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और जायरो में 50 पद हैं. असिस्टेंट के 49 पद हैं. ये मुख्य रूप से तकनीकी टीम की सहायता के लिए काम करते हैं. वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 49 पद हैं, जो नौसेना के हथियारों में लगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का रखरखाव करते हैं. मिलराइट ट्रेड में 28 पद हैं. इनका काम भारी मशीनों को स्थापित करना, उनकी मरम्मत करना और उन्हें संरेखित करना है. मेक्ट्रोनिक्स में 23 पद हैं, सिविल वर्क्स में 17 पद हैं. रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में भी 17 पद हैं. इंस्ट्रूमेंट ट्रेड में 9 पद हैं.

आवेदन कैसे करें?

1) आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.gov.in या onlineregistrationportal.in पर जाएं.

2) होमपेज पर भर्ती या करियर अनुभाग पर जाएं.

3) सिविलियन ट्रेड्समैन स्किल्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें.

4) एक नया पंजीकरण बनाएं और मांगी गई बुनियादी जानकारी भरें.

5) अब लॉगइन करें और पूरा फॉर्म भरें जैसे नाम, पता, शिक्षा विवरण, व्यवसाय आदि.

6) फोटो, हस्ताक्षर आदि दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

7) अंत में फॉर्म जमा कर दें और उसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें.

8) एक अभ्यर्थी केवल एक ही ट्रेड के लिए आवेदन कर सकता है.

9) भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bhai Dooj Wishes: यूं ही बना रहे भाई-बहन का प्यार, मुबारक हो भाई दूज का त्योहार, यहां से भेजें भाई दूज की विशेज
यूं ही बना रहे भाई-बहन का प्यार, मुबारक हो भाई दूज का त्योहार, यहां से भेजें भाई दूज की विशेज
टीम मोदी के 'चाणक्य' अब नहीं रहे, अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय का निधन, PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के थे चीफ
टीम मोदी के 'चाणक्य' अब नहीं रहे, अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय का निधन, PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के थे चीफ
Diwali 2024 Shubh Muhurat: आज दिवाली पूजन का सिर्फ 41 मिनट का रहेगा शुभ मुहूर्त, जानें कब से होगा शुरू
आज दिवाली पूजन का सिर्फ 41 मिनट का रहेगा शुभ मुहूर्त, जानें कब से होगा शुरू
Russia ने Google पर ठोका भयंकर जुर्माना, पूरी दुनिया कि संपत्ति भी लगेगी फीकी, जानें पूरी कहानी
Russia ने Google पर ठोका भयंकर जुर्माना, पूरी दुनिया कि संपत्ति भी लगेगी फीकी, जानें पूरी कहानी
AP Dhillon के घर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी
AP Dhillon के घर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Blood Sugar Sign: कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत
कंधे में दर्द से लेकर चेहरे के ये निशान बताते हैं ब्लड शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज का है ये शुरुआती संकेत
Numerology: प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती
प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ये जो भी शिद्दत से चाहते हैं नहीं मिलती
ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी
ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी
High Uric Acid को कंट्रोल करेंगे ये 5 ड्राई फ्रूट्स, खत्म होगा जोड़ों का दर्द और सूजन
High Uric Acid को कंट्रोल करेंगे ये 5 ड्राई फ्रूट्स, खत्म होगा जोड़ों का दर्द और सूजन
खाली पेट इन बीजों को चबाने से कम हो जाएगी पेट की लटकती चर्बी, तेजी से होगा Weight Loss, मिलेंगे और भी फायदे
खाली पेट इन बीजों को चबाने से कम हो जाएगी पेट की लटकती चर्बी, तेजी से होगा Weight Loss, मिलेंगे और भी फायदे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE