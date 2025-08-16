Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

अगर आप 10वीं पास हैं और देश सेवा का सपना देखते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. देश की सबसे अनुभवी सेनाओं में से एक भारतीय नौसेना ने कारगिल सिविलियन स्किल्ड पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा की है.

भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

अगर आप 10वीं पास हैं और देश सेवा का सपना देखते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. देश की सबसे कुशल सेनाओं में से एक, भारतीय नौसेना ने कारगिल सिविलियन स्किल्ड पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती प्रक्रिया के ज़रिए, भारतीय नौसेना 1200 से ज़्यादा पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगी. आइए जानते हैं कितना वेतन और कैसे करें आवेदन?

आपको कितना वेतन मिलेगा?

इस भर्ती के लिए केवल 10वीं पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. चयन के बाद उम्मीदवारों को 19900 रुपये से 63200 रुपये तक वेतन मिलेगा. ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं. अगर आप देश सेवा के साथ-साथ अच्छी सैलरी और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो आवेदन कर सकते हैं.

कौन आवेदन कर सकता है?

1) इस भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

2) अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप पूरी की हो या सेना, नौसेना, वायु सेना में 2 वर्ष का अनुभव हो.

3) आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

4) इसके साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी.

2) होमपेज पर भर्ती या करियर अनुभाग पर जाएं.

3) सिविलियन ट्रेड्समैन स्किल्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें.

4) एक नया पंजीकरण बनाएं और मांगी गई बुनियादी जानकारी भरें.

5) अब लॉगइन करें और पूरा फॉर्म भरें जैसे नाम, पता, शिक्षा विवरण, व्यवसाय आदि.

6) फोटो, हस्ताक्षर आदि दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

7) अंत में फॉर्म जमा कर दें और उसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें.

8) एक अभ्यर्थी केवल एक ही ट्रेड के लिए आवेदन कर सकता है.

9) भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा

किस पद के लिए कितनी रिक्तियां हैं?

भारतीय नौसेना 1200 से अधिक पदों के लिए भर्ती कर रही है. जिसमें जहाज निर्माण में 228 पद हैं, जिसमें नौसेना के जहाजों के निर्माण और मरम्मत से संबंधित कार्य शामिल हैं. इसके बाद धातु में 217 पद हैं. इसमें धातु से संबंधित कार्य जैसे वेल्डिंग, कटिंग, फिटिंग आदि शामिल हैं. इलेक्ट्रिकल विभाग में 172 पद हैं, इसके बाद हील इंजन में 121 पद हैं, इस ट्रेड में जहाजों और मशीनों में स्थापित भारी इंजनों का रखरखाव और संचालन शामिल है. मैकेनिकल सिस्टम में 79 पद, मशीन ट्रेड में 56 पद हैं. इसमें मशीनों का संचालन और रखरखाव शामिल है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और जायरो में 50 पद हैं. असिस्टेंट के 49 पद हैं. ये मुख्य रूप से तकनीकी टीम की सहायता के लिए काम करते हैं. वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 49 पद हैं, जो नौसेना के हथियारों में लगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का रखरखाव करते हैं. मिलराइट ट्रेड में 28 पद हैं. इनका काम भारी मशीनों को स्थापित करना, उनकी मरम्मत करना और उन्हें संरेखित करना है. मेक्ट्रोनिक्स में 23 पद हैं, सिविल वर्क्स में 17 पद हैं. रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में भी 17 पद हैं. इंस्ट्रूमेंट ट्रेड में 9 पद हैं.

आवेदन कैसे करें?

1) आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.gov.in या onlineregistrationportal.in पर जाएं.

2) होमपेज पर भर्ती या करियर अनुभाग पर जाएं.

3) सिविलियन ट्रेड्समैन स्किल्ड 2025 लिंक पर क्लिक करें.

4) एक नया पंजीकरण बनाएं और मांगी गई बुनियादी जानकारी भरें.

5) अब लॉगइन करें और पूरा फॉर्म भरें जैसे नाम, पता, शिक्षा विवरण, व्यवसाय आदि.

6) फोटो, हस्ताक्षर आदि दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

7) अंत में फॉर्म जमा कर दें और उसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें.

8) एक अभ्यर्थी केवल एक ही ट्रेड के लिए आवेदन कर सकता है.

9) भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से